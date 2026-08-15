Javier Milei formará parte de la 23ª edición del Council of the Americas

El presidente Javier Milei confirmó su participación en la 23ª edición del Council of the Americas, la reconocida conferencia internacional que organiza Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 20 de agosto, a partir de las 8:15, en el hotel Alvear Palace de la Ciudad de Buenos Aires, y del evento participarán destacados referentes de los sectores público y privado para debatir en torno a las perspectivas económicas del país.

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Además del mandatario, entre los funcionarios nacionales que formarán parte del evento figuran el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el canciller Pablo Quirno, a cargo de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, también participarán el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, mientras que en los próximos días se terminará de definir el resto del cronograma de expositores y referentes.

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Según se anticipó, el cronograma del Council of the Americas incluirá este año a nuevos líderes del sector privado que se irán sumando a la agenda de oradores en los días previos al inicio formal de la nueva edición de la conferencia internacional que se celebra cada año en el país.

El evento estará encabezado por Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, la organización que impulsa el encuentro. Ambos son los anfitriones tradicionales del encuentro.

Milei ya participó de las ediciones de 2024 y 2025 del Council.

AS / EM