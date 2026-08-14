En la era Milei cerraron 30.600 empresas y se perdieron 411.600 puestos de trabajo

El panorama empresarial y del trabajo sigue mostrando bajas tanto en la cantidad de empresas como en los trabajadores registrados. En mayo cerraron 2.371 empresas con respecto al mes anterior y encadenó 16 meses consecutivos con caídas.

En el último año se perdieron 16.560 empresas, lo cual representa una retracción de 3,3% y 27 meses en negativo en la comparación interanual, de acuerdo con un informe de Fundar en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

“Desde que asumió Javier Milei se perdieron 30.633 empresas, un 6,0% del total. Es la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno”, indican desde Fundar.

Las dos velocidades corporativas: las grandes empresas salen de compras mientras las pymes pelean por sobrevivir

Desde el CEPA calcularon que implica una pérdida de 33,5 empresas por día. ”El sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 8.408 empleadores en 30 meses”.

La SRT considera como empresa a cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares.

Entre las noticias negativas del mes, Fundar cita a Peabody que deja de producir electrodomésticos en Argentina después de 16 años, así como los cierres de la textil Will Der, la planta de vegetales de deshidratados de Unilever, así como la fábrica de galletitas Tía Maruca.

Por otro lado, destacaron los anuncios de apertura del centro de almacenamiento de Mercado Libre en Córdoba, de la planta de producción de urea de Pampa Energía y de la ampliación de la capacidad de producción de GNL de Compañía Mega.

Menos trabajadores

En cuanto al empleo, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas bajó 4,18%, lo que representa una pérdida de 411.613 puestos de trabajo, “lo que equivale a 450 trabajadores menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei”, señalaron desde el CEPA.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Industria manufacturera con una reducción de 97.312 trabajadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le siguen Construcción (-80.399), Servicio de transporte y almacenamiento (-72.480) y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (-72.312).

“En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída del 16,8% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con una retracción del 15,4%, y Servicios de transporte y almacenamiento que registró una disminución del 13,5% en el mismo período”, mencionaron dese CEPA.

Por su parte, en el sector de casas particulares se perdieron 30.133 empleos, lo que equivale a una pérdida de poco más de 33 puestos de trabajo por día.

Según el CEPA, "este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos (menos personas pueden pagar empleadas) y que el trabajo precario aumenta (muchas pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso)".

LM