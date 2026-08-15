Comparación oficial: Córdoba no es Disney, pero La Florida muestra peores indicadores en homicidios y robos

Las declaraciones del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros no dejan de tener repercusiones. El primero en salir a responderle fue Luis Juez. Todo comenzó cuando el funcionario habló de una comparación de índices de seguridad con Orlando, y el senador le respondió aludiendo a los famosos personajes animados, que remiten al parque de diversiones y no a una jurisdicción con estadísticas de criminalidad propias.

Más allá del tono del cruce, lo que el ministro buscó plantear que Córdoba muestra mejores indicadores que el estado de Florida, en Estados Unidos, y en particular con la ciudad de Orlando. En un streaming, Quinteros aclaró su postura: "Mejores tasas que Disney no, pero que Orlando sí".

Qué datos se comparan

Para chequear si el planteo del ministro es correcto, la misma provincia tomó dos indicadores centrales: los homicidios dolosos y los robos, en 2024 y 2025. Se trata de las dos categorías donde existe información oficial homogénea y actualizada tanto para Córdoba como para Florida.

El ministro de Seguridad de Córdoba dijo que la provincia está mejor que Disney y Luis Juez salió a cruzarlo

Los datos de Córdoba surgen del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, y del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC), a través de su Observatorio de Seguridad y Convivencia. Del lado de Florida, la fuente es el FBI (Federal Bureau of Investigation), a través de su Programa de Reporte Uniforme de Delitos (UCR) y el sistema NIBRS.

Homicidios: la comparación con más respaldo

El homicidio doloso es, según los propios organismos de referencia, el indicador más comparable entre jurisdicciones. En 2024, Córdoba registró 117 víctimas y una tasa de 3,0 cada 100.000 habitantes, de acuerdo al SNIC. Florida, según el FBI, tuvo entre 1.130 y 1.180 víctimas, con una tasa de entre 5,0 y 5,3 cada 100.000 habitantes.

Para 2025, el balance de gestión provincial informó 90 homicidios en Córdoba (2,28 cada 100.000), mientras que un informe nacional posterior del SNIC elevó la cifra a 96 víctimas (2,4 cada 100.000). Florida todavía no tiene un número estatal cerrado para ese año: el FBI solo difundió un adelanto nacional preliminar con una caída del 18,1% en homicidios, la mayor baja de violencia letal registrada desde 1937, aunque se trata de un dato de todo el país y no del estado en particular.

La comparación puntual con Orlando, la ciudad que mencionó Quinteros, también favorece a Córdoba: en 2025 registró 10 homicidios sobre una población estimada de 333.888 habitantes, una tasa aproximada de 3,00 cada 100.000, entre 24,8% y 31,4% superior a la de Córdoba según se tome el dato de 2,28 o de 2,4.

Robos: la salvedad metodológica

En delitos contra la propiedad, Córdoba muestra una baja sostenida. Según el SNIC, los robos y tentativas pasaron de poco más de 68.000 casos en 2024 a cerca de 50.000 en 2025, una caída de alrededor del 26%, por encima del promedio de reducción a nivel nacional. Los hurtos también bajaron, en un rango cercano al 20%.

Florida, según el FBI, tuvo en 2024 una tasa de delitos contra la propiedad de 1.420 hechos cada 100.000 habitantes, el puesto 35 entre los 50 estados del país y por debajo del promedio nacional estadounidense. De ese total, el 80,6% fueron hurtos simples, el 10,7% robos con escalamiento y el 8,7% robos de vehículos.

Sin embargo, ambas fuentes coinciden en una advertencia central: el SNIC separa el robo con violencia del hurto, mientras que el sistema estadounidense agrupa ambas figuras bajo una única categoría de delitos contra la propiedad y trata el robo con violencia como delito violento aparte. Por esa diferencia de clasificación, no existe hoy una tasa homologable entre ambos sistemas para este rubro, por lo que la comparación se mantiene como contexto y no como equivalencia estadística cerrada.

La crítica que suele hacer el arco opositor en este caso es que cada vez son menos las personas que se dirigen a una comisaría o Unidad Judicial a radicar la denuncia, dejando un abanico de hechos sin registrar o incluir en las estadísticas.

La diferencia de escala entre Córdoba y Florida

Cualquier lectura de estos números requiere considerar la diferencia de tamaño entre ambas jurisdicciones. La provincia de Córdoba tiene alrededor de 4 millones de habitantes, según el Censo Nacional 2022, mientras que Florida ronda los 23,6 millones, la tercera población más alta entre los estados de Estados Unidos.

Las ciudades más grandes también difieren en escala. Córdoba capital tiene alrededor de 1,6 millones de habitantes, y su área metropolitana (Gran Córdoba) suma cerca de 2 millones. En Florida, la ciudad más poblada es Jacksonville, con poco más de un millón de habitantes, seguida por Miami, con alrededor de 490.000. Orlando, la ciudad que tomó Quinteros como referencia, tiene unos 334.000 habitantes.