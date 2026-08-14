Pluto, Mickey y Minnie de Disney: inesperados protagonistas del cruce entre Luis Juez y Quinteros

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el senador nacional Luis Juez mantuvieron un insólito cruce por los índices de seguridad en la provincia en el que se convirtieron en protagonistas los personajes de Disney Mickey, Minnie y Pluto.

Todo comenzó cuando el funcionario expresó: “En muchísimas tasas estamos mejor que en Disney. Tenemos un trabajo de comparación con Orlando y ya se lo vamos a llevar a los que nos dicen que nosotros creemos que vivimos en Disney”.

Aunque luego aclaró en declaraciones a La Voz: “Mejores tasas que Disney no, pero que Orlando sí”.

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La respuesta de Luis Juez

“Me acaban de escribir Pluto, Mickey y Minnie. Quieren al Muñeco de Quinteros a cargo de la seguridad del parque”, escribió Luis Juez en la red social “X”.

Y luego agregó: “Dicen que lo esperan con los brazos abiertos y que no se olvide de llevar ese guante que da corriente”.

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Qué dijo Juan Pablo Quinteros

“Senador, ahora entiendo muchas cosas. Si su fuente de consulta en seguridad son Pluto, Mickey y Minnie, no sorprende el nivel del debate que propone. Mientras usted charla con personajes de caricatura, en Córdoba enfrentamos situaciones reales y lo hacemos trabajando cada día para cuidar a los cordobeses”, comentó Quinteros sobre la respuesta del líder del Frente Cívico.

“Le recomiendo cambiar de interlocutores, no se preocupe por el guante, ocúpese de estudiar las estadísticas y debata en serio. Y le aclaro algo más. Cuando nosotros hablamos de estadísticas lo hacemos con datos avalados por el Ministerio de Seguridad Nacional, el mismo gobierno al que usted dice pertenecer”, argumentó en otra parte de su respuesta.

“Senador, usted tiene tiempo para hablar con los personajes de Disney. Yo tengo que seguir gestionando. Usted ha paseado por lugares paradisíacos del mundo, conoce mucho. Pero, sin dudas, cada vez conoce menos Córdoba y cada vez la representa menos”, señaló en tono crítico.

“Yo, por ejemplo, no conozco Disney, mis hijos tampoco. Pero conozco Córdoba, la recorro todos los días, conozco sus problemas y trabajo para resolverlos. Siga asesorándose con Pluto y sus amigos. Nosotros vamos a seguir trabajando por los cordobeses”, concluyó Quinteros.