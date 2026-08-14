Tenían 11 años y las prostituían para poder comer: la estremecedora causa por grooming y abuso sexual que conmociona a Córdoba

Una causa judicial por grooming y abuso sexual sacude al norte de Córdoba. La investigación, encabezada por la fiscal Analía Cepede, ya derivó en la detención de nueve hombres mayores de edad, acusados de captar y abusar de niñas de entre 12 y 14 años en la localidad de Villa María de Río Seco.

Sin embargo, a medida que avanza la pesquisa aparecen nuevos elementos que exponen la profundidad del caso. Uno de ellos generó especial preocupación: las tres víctimas tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía aproximadamente dos años, es decir, cuando tenían apenas 11 años.

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"Las tres refirieron que tenían instalado este método anticonceptivo desde hacía al menos dos años. Estamos hablando de niñas que hoy tienen 13 y 14 años, por lo que la colocación fue cuando tenían alrededor de 11 años", confirmó Cepede en diálogo con Cadena 3.

"Es hambre": la explotación a cambio de comida

Según explicó, los acusados no entregaban dinero. Las niñas recibían como "pago" alimentos básicos. "La retribución era paupérrima. Hablamos de una vulnerabilidad extremadamente alta", sostuvo.

Consultada sobre el contexto social de las menores, fue todavía más contundente: "Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre", resumió.

La investigación ahora apunta también al sistema de salud

Cepede explicó que intenta determinar cómo fue posible que niñas de esa edad accedieran a ese método anticonceptivo, si concurrieron solas o acompañadas y si se cumplieron los protocolos correspondientes.

"Eso también es materia de investigación. Nos genera un estado de duda y de preocupación porque una menor de esa edad debería contar con un adulto responsable y entender qué procedimiento se le está realizando", afirmó.

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La fiscal aclaró que no cuestiona el acceso a los métodos anticonceptivos, sino las circunstancias en las que fueron colocados. "Lo que me llama la atención es que hablamos de tres menores que se colocaron un método anticonceptivo cuando ni siquiera tenían edad para consentir una relación sexual", remarcó.

En ese sentido, confirmó que analizarán la posible existencia de responsabilidades funcionales dentro del sistema de salud.

Un pueblo donde "todo el mundo se conoce"

La investigación comenzó hace apenas 20 días, aunque los primeros elementos permiten acreditar que los abusos ocurrían, al menos, desde hace más de cinco meses. La Justicia no descarta que la explotación se haya extendido durante un período mucho mayor.

"Es un pueblo chico y, a medida que avanzamos, se va abriendo un abanico de nuevas situaciones. No descarto nuevas detenciones", advirtió Cepede.

Actualmente hay nueve detenidos. Algunos están imputados por grooming, mientras que otros también enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal, según precisó la fiscal.

Un asesor legislativo entre los detenidos

Entre los arrestados aparece José Aníbal Villarreal, quien se desempeñaba como asesor vinculado al bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Durante la investigación también surgió que el acusado habría utilizado un campo perteneciente al legislador Ernesto Ramón Flores, conocido como "Cañito", para concretar algunos de los encuentros investigados.

Cepede aclaró que, por el momento, está acreditado el uso del lugar, pero no que el legislador conociera lo que ocurría allí.