Reconfiguración de precios en la era Milei: qué rubros se encarecieron en dólares y cuáles se abarataron

Argentina profundizó en mayo su tendencia de encarecimiento en moneda extranjera. El fenómeno estuvo empujado por una inflación en pesos (2,1%) que corrió por encima del ritmo de actualización del tipo de cambio oficial (1,1%), acelerando la apreciación del peso en el mercado cambiario.

De acuerdo con el Índice de Precios Relativos elaborado por la organización Fundar —firmado por los investigadores Guido Zack, Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart—, el costo de vida medido en divisas trepó un 1% mensual en mayo.

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Como en el resto de América Latina el incremento promedio en dólares fue del 0,7%, el país registró un encarecimiento relativo del 0,3% por sobre la región en apenas 30 días. Así, la Argentina deja de figurar en la nómina de países «baratos» de la región, situándose un 1% por encima del promedio latinoamericano.

La brecha ubica al costo de vida local al mismo nivel que el de Chile (101 puntos), por encima de Brasil (97), Colombia (82) y Ecuador (80), aunque aún por debajo de plazas más costosas como México (114) o Uruguay (146).

Mapeo sectorial: récord en ropa, comunicaciones y gastronomía

El relevamiento comparativo de Fundar demuestra que la Argentina es más cara que el promedio regional en 6 de los 11 rubros analizados:

Líderes en costos regionales: El país ostenta los valores en dólares más altos de toda América Latina en Restaurantes (158 puntos), Indumentaria (149 puntos) y Comunicaciones (142 puntos). Completan la lista de rubros más caros la Recreación (118), el Equipamiento del hogar (110) y el Transporte (103).

Márgenes de competitividad: En contraposición, Argentina continúa siendo un país más accesible en Salud (65 puntos respecto al promedio 100 de la región), Alcohol y tabaco (77), Vivienda y servicios (91), Educación (93) y Alimentos (95).

La recomposición de precios durante la gestión libertaria

Al examinar la dinámica desde el cambio de gestión presidencial en noviembre de 2023, el informe evidencia una clara reconfiguración en la estructura de precios relativos. Mientras el dólar oficial aceleró su atraso relativo frente a la inflación desde finales de 2025, no todos los sectores se comportaron de la misma manera.

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El rubro Vivienda y servicios encabezó las subas en dólares con un salto del 52,7% desde noviembre de 2023, seguido por Comunicaciones (+28,4%), Transporte (+13,6%) y Educación (+7,3%). Estos cuatro capítulos reflejan el ajuste de tarifas públicas, boletos e insumos regulados que permanecían retrasados.

En la vereda opuesta, la Indumentaria se posicionó como el sector de mayor reacomodamiento bajista: se abarató un 37% en dólares desde noviembre de 2023, con un descenso interanual del 19,5% y una caída del 1,3% durante el mes de mayo. Dinámicas similares mostraron Equipamiento del hogar (-18,1% desde nov-23), Salud (-18,0%) y Alimentos (-14,7%), cuyos precios cayeron en términos relativos para alinearse a los parámetros de los mercados limítrofes.