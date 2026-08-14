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Encuesta: el 66% cree que la soberanía y la defensa de la patria están menos presentes en el Gobierno

El sondeo de Zuban-Córdoba reveló que el 54,1% de los argentinos considera que la idea de “soberanía nacional” está hoy más presente en la sociedad que antes.

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Congreso Manifestación por la ley de tierras. | Pablo Cuarterolo
Perfil Redacción Córdoba
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Una encuesta nacional reveló que el 54,1% de los argentinos considera que la idea de “soberanía nacional” está hoy más presente en la sociedad que antes, y un 48,3% opina igual respecto del concepto de “defensa de la patria”, mientras que un 65,7% entiende que esos valores están menos presentes en las posturas y decisiones del Gobierno nacional.

El relevamiento, realizado por la consultora Zuban-Córdoba entre el 8 y el 10 de agosto y difundido por NA sobre un universo de 1.200 casos, muestra una marcada diferencia entre la percepción que los consultados tienen sobre la vigencia de esos valores en la sociedad y su evaluación sobre la orientación del Gobierno.

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Encuesta de Zuban-Córdoba

La muestra abarcó a mayores de 16 años de todo el país y tuvo un margen de error de +/- 2,83%, con un nivel de confianza del 95%.

Ante la consulta sobre la “soberanía nacional”, el 54,1% respondió que está “más presente que antes”, el 25,8% que se mantiene “igual que antes” y el 17,3% que está “menos presente”, mientras que el 2,8% dijo no saber.

La percepción es más marcada entre las mujeres, con un 59,8% que considera que la soberanía está más presente, frente al 47,3% de los hombres. Ese porcentaje también aumenta con la edad: alcanza el 59% entre los mayores de 60 años, contra el 48,7% entre los jóvenes de 16 a 30.

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"Defensa de la patria"

En cuanto a la “defensa de la patria”, el 48,3% afirmó que está más presente que antes, el 28,1% que se encuentra igual y el 20,1% que está menos presente, mientras que el 3,5% no respondió o manifestó no saber.

También en este caso la percepción varía según la edad: entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 36,6% considera que la defensa de la patria está más presente y otro 36,6% que está igual, mientras que entre los mayores de 60 años la primera respuesta asciende al 52,3%.

El dato más contundente del estudio aparece cuando la pregunta vincula esos valores directamente con el Gobierno nacional: el 65,7% considera que la “soberanía nacional” y la “defensa de la patria” están menos presentes en las posturas y decisiones oficiales.

Solo un 21% entiende que están más presentes y el 11,3% que permanecen igual; el 2% no sabe.

El relevamiento plantea un contraste entre una sociedad en la que más de la mitad de los consultados percibe una mayor presencia de la idea de soberanía nacional y casi la mitad observa un crecimiento del valor de la defensa de la patria, y una evaluación mayoritariamente negativa cuando esos conceptos son asociados con el Gobierno.

Fuente: NA.

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