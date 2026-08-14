Jurisemia se abre a la ciudadanía: una nueva forma de consultar la jurisprudencia de Córdoba

El 13 de agosto, al cumplirse 69 años del Boletín Judicial, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba abrió Jurisemia a toda la ciudadanía.

Así su buscador semántico de jurisprudencia inicia una nueva etapa dentro del proceso de implementación gradual y progresiva que comenzó en agosto de 2024.

En esta primera apertura podrá consultarse el catálogo del Boletín Judicial, que reúne jurisprudencia y acuerdos seleccionados y sistematizados por esta área de apoyo. Cuando una resolución cuenta con análisis documental —elaborado por su cuerpo permanente de redactores ad honorem—, quien realiza la consulta accede de manera simultánea al texto completo y a su síntesis analítica.

Hasta ahora, la consulta de este acervo mediante Jurisemia se encontraba habilitada únicamente dentro del ámbito del Poder Judicial. Desde el 13 de agosto, pueden utilizar el sistema quienes ejercen la abogacía y demás auxiliares de la justicia, las personas que atraviesan un proceso judicial, quienes estudian o investigan en el ámbito del derecho, los medios de comunicación y, en general, toda persona interesada en conocer cómo resuelven los tribunales de la provincia.

* JURISEMIA: https://www.justiciacordoba.gob.ar/Jurisemia/#/home

Búsquedas en lenguaje corriente

Una de las principales características de Jurisemia es que admite consultas en lenguaje corriente: no es necesario acertar los términos exactos utilizados en una resolución. Mediante procesamiento del lenguaje natural, el sistema relaciona significados y recupera documentos vinculados conceptualmente con lo consultado. Cuanto mayor sea el contexto incorporado en la búsqueda, más precisos podrán ser los resultados.

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Los documentos se presentan ordenados de manera decreciente según su grado de aproximación conceptual con la consulta. Además, el sistema permite utilizar filtros para acotar y precisar la búsqueda.

Una herramienta oficial con resguardo de los datos personales

Jurisemia fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia mediante el Acuerdo Reglamentario n.° 1939, Serie “A”, del 14 de mayo de 2026, como herramienta oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba para la gestión, sistematización y consulta de jurisprudencia y acuerdos mediante búsqueda semántica basada en procesamiento del lenguaje natural con inteligencia artificial.

El mismo acuerdo designó al Boletín Judicial como encargado de la gestión operativa integral del sistema y estableció que su apertura al público externo quedaría sujeta al grado de consolidación alcanzado y a la verificación previa del cumplimiento de los criterios de protección de datos personales.

Esa verificación se realizó sobre los documentos del catálogo conforme a la Guía para la anonimización de datos personales y compliance en inteligencia artificial, aprobada como Anexo I del Acuerdo, que establece los criterios para la publicación de resoluciones en el sistema. El almacenamiento y el procesamiento de la información se realizan en servidores del Poder Judicial de Córdoba.

A 69 años de la creación del Boletín Judicial, la apertura de Jurisemia amplía las formas de acceso a un acervo de jurisprudencia construido y sistematizado durante décadas. Al mismo tiempo, profundiza la política de transparencia y acceso a la información pública del Poder Judicial de Córdoba, en equilibrio con el derecho a la protección de los datos personales de quienes acuden al servicio de justicia.

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Jurisemia se presenta con una capacitación híbrida

La presentación de Jurisemia se realizará el lunes 24 de agosto, a las 14.30, en el auditorio del Centro Núñez del Polo Judicial, en el marco de la capacitación híbrida “Sistema oficial de jurisprudencia del Poder Judicial: protección de datos personales y compliance en inteligencia artificial”. La apertura estará a cargo de autoridades del Tribunal Superior de Justicia.

Se trata de una actividad, que combinará la presentación institucional de la herramienta con una instancia de formación destinada a la comunidad judicial. Se extenderá de 14.30 a 17.30 y estará a cargo de Valeria de las Mercedes Sola, coordinadora del Boletín Judicial; Jorge Orovitz Sanmartino, doctor en Ciencias Sociales y diplomado internacional en Privacidad y Protección de Datos Personales; y Laura Nievas, doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas.

La actividad será presencial para quienes participen en Capital y se transmitirá por Webex para las personas inscriptas que residan en sedes del interior. Acredita tres horas reloj y no tiene evaluación final.

Inscripciones

Las personas integrantes del Poder Judicial pueden inscribirse a través del Portal de Aplicaciones – Intranet, con el mismo usuario y contraseña que utilizan habitualmente. Al ingresar deberán seleccionar la modalidad correspondiente:

· Presencial: agrupación “GLOBAL”.

· Videoconferencia: agrupación “VIDEOCONFERENCIA”, para integrantes de sedes del interior.

Inscribirse a la capacitación: https://www.justiciacordoba.gob.ar/cargawebweb/_cursos/CursosNunez.aspx

Fuente: Justicia de Córdoba.