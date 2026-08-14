Emprendedores: cómo acceder a créditos de hasta $6 millones para hacer crecer sus negocios

Para emprender hace falta una buena idea, un modelo de negocio y, muchas veces, un impulso que permita dar el próximo paso. En ese camino, a través del programa Córdoba Emprendedora, la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y la Fundación Banco de Córdoba ofrecen financiamiento para que los emprendimientos puedan invertir, profesionalizarse y crecer.

Se trata de dos líneas crediticias sin interés. Una de hasta $4.000.000 para la compra de insumos, herramientas y maquinarias. Y otra de hasta $6.000.000 para adquirir bienes de capital. Hasta el momento, los fondos han impactado en rubros variados: desde gastronomía, ingeniería, metalúrgica, indumentaria, cerámica, software, tapicería y más.

Laura Jure, secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, destacó: “La decisión es acompañar a las y los emprendedores con créditos accesibles, sin interés, algo único en el país. Sabemos que este sector genera valor y más empleo; por eso, para nosotros es muy importante que sigan avanzando, más aún en momentos difíciles”.

En este sentido, agregó: “Los créditos han inyectado fondos en distintos rubros, convirtiéndose en una oportunidad concreta para que los emprendimientos puedan mejorar sus procesos de producción, su identidad y sus espacios de trabajo, y así consolidarse y comenzar a profesionalizarse. Hoy tenemos una mora menor al 1 %, lo que demuestra el compromiso y la generación de un circuito económico”.

Estas marcas crecieron con los créditos

Milagros y Victoria crearon By Carnaval, una marca local dedicada al diseño y la fabricación de indumentaria femenina.

“Conocimos los créditos y los tomamos para poder profesionalizarnos”, contaron y explicaron también: “Lo usamos para desarrollar estampas propias que le dieron identidad a nuestras prendas. Además, impulsamos una campaña de moda más profesional. Este tipo de ayuda es increíble, hay que animarse”.

Alfombras futboleras no para de crecer. “Siempre -dijo Agustín- me llamó la atención el sentido de pertenencia que la gente tiene por su club y la pasión que los une. Y entonces me pareció una buena oportunidad para generar un proyecto y así surgió mi emprendimiento de alfombras con la técnica tufting”.

Con el apoyo financiero pudo darle un nuevo empujón a su negocio invirtiendo en lana acrílica, pegamento, tela y maquinarias con lo que mejoró su producción.

Otra marca que se potenció fue Ciento Ocho Veces, un proyecto de blends de té, tisanas de autor y toppings materos fundado por Carla. “Sacamos ya dos créditos y eso nos ayudó porque fueron, primero, de fácil acceso. Y después porque pudimos hacer los registros nacionales de alimentos y eso nos permitió ofrecer nuestras infusiones a todo el país y empezar a pensar en grande”, comentó.

Requisitos y condiciones

Entre los requisitos para solicitarlo se destacan tener un emprendimiento de un año de antigüedad como mínimo, contar con inscripción impositiva, presentar flujos de fondos y garantía, no poseer crédito vigente en la Fundación Banco de Córdoba, entre otros.

La devolución es hasta en 21 cuotas, ajustable mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cómo postularse

Para conocer en detalles las condiciones de los créditos y anotarse ingresar en https://www.fbco.org.ar/

Por consultas contactarse con el equipo a los teléfonos 0351 4228499 / 4252055 / 4281833 o al mail [email protected]