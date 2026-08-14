Fuerte caída en la aprobación de Milei y derrota en un ballotage con Kicillof

El mapa de opinión pública atraviesa su momento más adverso para la gestión de Javier Milei desde el inicio del mandato libertario. Una severa combinación de malestar socioeconómico, desgaste del núcleo identitario y una incipiente demanda de alternancia configura un escenario crítico para el oficialismo nacional de cara al horizonte electoral de 2027.

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Los datos surgen del último Monitor Sociopolítico y Electoral elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El relevamiento, de alcance nacional y sobre un panel de 2.184 casos, muestra por primera vez la convergencia de tres indicadores de alerta para la Casa Rosada: una mayoría desaprobatoria de la gestión, un reclamo mayoritario de cambio de gobierno y un resultado adverso para el Presidente en una simulación de segunda vuelta.

Cae la aprobación de la gestión y crece la demanda de cambio

De acuerdo con el informe técnico firmando por el OPSA, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 62,8%, frente a un 37,2% que manifiesta aprobación. La erosión perforó incluso el núcleo duro del oficialismo: entre quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023, la desaprobación ya escala al 33,6%.

Al proyectar las expectativas hacia las elecciones presidenciales de 2027, las demandas de giro político se consolidan ampliamente:

Gobernabilidad futura: Un 64,1% prefiere un cambio de gobierno, en contraste con un 35,9% que opta por la continuidad.

Variantes de la oposición: Entre quienes buscan un cambio, las preferencias se inclinan hacia un nuevo gobierno del kirchnerismo ( 39,7%) , seguido por un peronismo no kirchnerista ( 26,9% ), opciones independientes o de otro signo ( 23,8%) y un eventual retorno del PRO/macrismo ( 9,6% ).

Intención de voto por espacio: La Libertad Avanza encabeza la intención de voto con 32,0% , seguida por el peronismo kirchnerista ( 24,5% ), el peronismo no kirchnerista ( 13,4% ), la Izquierda Unida ( 9,9% ), el PRO ( 6,6% ) y un 6,9% de indecisos.

Ballotage hipotético: En un mano a mano entre Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el referente opositor se impone con el 48,2% de los sufragios frente al 39,3% del Presidente, mientras que un 12,0% afirma que no elegiría a ninguno.

Del problema de la inflación al desgaste identitario por corrupción

El ranking de las principales preocupaciones nacionales ratifica que la exitosa desaceleración inflacionaria cedió el centro del debate hacia las urgencias de ingresos y la ética pública. Los bajos salarios (63,1%) y la corrupción (62,8%) encabezaron la lista con respuestas múltiples, seguidos por el funcionamiento de la Justicia (54,5%), la falta de trabajo o desempleo (54,2%), las medidas de ajuste del propio Gobierno (49,6%) y la pobreza (46,0%). La inflación, por su parte, retrocedió al 27,7% de las menciones.

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En el análisis cualitativo del informe, los investigadores de la UBA destacan que el desgaste trasciende la coyuntura material. Casos de fuerte impacto mediático y político —como las polémicas en torno al entorno oficialista— erosionan el principal activo simbólico del movimiento libertario: la promesa de representar una alternativa ética frente a la "casta".

Asimismo, el relevamiento expuso un fenómeno de pesimismo colectivo: mientras un 60,6% califica como mala o muy mala la situación económica general del país, la evaluación sobre la economía personal o familiar resulta sensiblemente más moderada (46,9% negativa frente a 31,4% positiva). Esta brecha señala que los ciudadanos perciben un rumbo general equivocado, independientemente de su capacidad individual para administrar la crisis cotidiana.