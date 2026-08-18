Impacto en Córdoba: las ventas por el Día del Niño cayeron 3,7%

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) informó que las ventas por el Día del Niño en la provincia de Córdoba registraron una caída del 3,7% respecto de la misma fecha del año pasado.

El resultado marcó un retroceso en el movimiento comercial de esta fecha, luego del crecimiento del 1,5% registrado en 2025 frente a 2024.

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Comportamiento por rubros

El relevamiento mostró resultados dispares entre los distintos segmentos vinculados a los regalos del Día del Niño. Los mayores descensos se registraron en artículos electrónicos y pequeños electrodomésticos (-11,7%), consolas, accesorios y videojuegos (-10,8%) y rodados (-10,1%).

También se registraron bajas en artículos de computación y celulares (-6,1%), artículos deportivos y de recreación (-5,9%) y juguetería (-6,4%).

En contraste, dos rubros mostraron una evolución positiva: indumentaria y calzados, con un incremento del 2,1%, y libros y artículos de librería, que registraron una suba del 9,2%.

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Ticket promedio y medios de pago

El ticket promedio de las compras alcanzó los $56.495. En cuanto a los medios de pago, el 78% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito, mientras que el 22% restante correspondió a compras abonadas al contado.

Fuente: Fedecom.