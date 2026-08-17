ANSES retoma los pagos tras el feriado: quiénes cobran desde el martes 18 de agosto

Tras el feriado de este lunes 17 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará mañana martes 18 su calendario de pagos correspondiente al mes.

La interrupción de la actividad bancaria por el feriado hizo que los próximos cobros se concentren entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto, según la terminación del DNI de cada beneficiario, como ya es práctica habitual para el organismo previsional.

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Durante esta semana continuarán los pagos para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, así como para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Jubilados ANSES: quiénes cobran después del feriado

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo, el cronograma se reanudará de la siguiente manera:

- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

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En agosto, las jubilaciones y pensiones tuvieron un incremento de 1,89%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad. Además, los titulares que perciben el haber mínimo reciben el bono extraordinario de $70.000.

AUH: calendario de pagos del 18 al 21 de agosto

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tendrán durante esta semana el mismo esquema de pagos que los jubilados de la mínima:

- DNI terminados en 5: martes 18.

- DNI terminados en 6: miércoles 19.

- DNI terminados en 7: jueves 20.

- DNI terminados en 8: viernes 21.

El calendario seguirá avanzando posteriormente con las terminaciones de documento que todavía quedan pendientes dentro del cronograma mensual.

Cuando cobran los beneficiarios de la Asignación por Embarazo

También se reanudan los pagos correspondientes a la Asignación por Embarazo (AUE).

Las fechas previstas son:

- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

Asignación por Prenatal: quiénes cobran el martes 18 de agosto

En el caso de la Asignación por Prenatal, el cronograma llega esta semana a su última fecha prevista.

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Los beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 y 9 cobrarán el martes 18 de agosto, luego del feriado.

Qué prestaciones ANSES tienen un plazo más amplio para cobrar

Hay otras asignaciones que no se rigen durante agosto por una única fecha de acuerdo con la terminación del documento.

La Asignación por Maternidad tiene disponible su período de pago para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

El mismo plazo se aplica a las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, cuyos titulares pueden cobrar entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, independientemente de la terminación del documento.

De esta forma, el feriado del 17 de agosto no modifica los montos de las prestaciones, pero sí genera una pausa en el calendario: los pagos se reanudan el martes 18 y continuarán durante el resto de la semana según el número de DNI de cada beneficiario.

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