La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para jubilarse. Los beneficiarios de la PUAM cobran en agosto de 2026 un haber de $335.820,74, al que se suma el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el ingreso total durante el mes asciende a $405.820,74, de acuerdo con información difundida por Noticias Argentinas.

¿Y después de las moratorias previsionales, qué?

La prestación es administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y está dirigida a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria.

El monto de la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además del ingreso mensual, los titulares cuentan con cobertura de salud a través de PAMI y pueden acceder, según corresponda, a asignaciones familiares.

Cuánto cobra la PUAM de ANSES en agosto de 2026

Durante agosto, los titulares reciben:

Haber mensual de la PUAM: $335.820,74 Bono extraordinario: $70.000 Total a cobrar: $405.820,74

El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas previstas para agosto son:

DNI terminados en 0: 10 de agosto DNI terminados en 1: 11 de agosto DNI terminados en 2: 12 de agosto DNI terminados en 3: 13 de agosto DNI terminados en 4: 14 de agosto DNI terminados en 5: 18 de agosto DNI terminados en 6: 19 de agosto DNI terminados en 7: 20 de agosto DNI terminados en 8: 21 de agosto DNI terminados en 9: 24 de agosto

Quiénes pueden acceder a la PUAM

Para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario tener 65 años o más, tanto para hombres como para mujeres, y no cumplir con los requisitos exigidos para acceder a una jubilación ordinaria.

En el caso de los argentinos nativos o naturalizados, se deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país inmediatamente anteriores a la solicitud.

Para los extranjeros, el requisito es contar con 20 años de residencia mínima en la Argentina, de los cuales al menos 10 deben ser inmediatamente anteriores al pedido del beneficio.

Una vez otorgada la prestación, el titular debe mantener su residencia en el país. ANSES considera que esta condición se incumple cuando la persona permanece fuera de la Argentina durante más de 90 días corridos.

También es condición no cobrar ni tener derecho a una jubilación o pensión de un organismo nacional, provincial o municipal, ni recibir una prestación o seguro por desempleo.

Antes de aprobar el beneficio, ANSES realiza las verificaciones necesarias para determinar si el solicitante cumple con todas las condiciones.

Cómo tramitar la PUAM en ANSES

El trámite para acceder a la PUAM es gratuito y no requiere intermediarios ni gestores.

La solicitud puede iniciarse a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El primer paso es verificar que los datos personales, familiares y de contacto registrados en el sistema estén actualizados.

Si existe alguna inconsistencia, el organismo puede solicitar documentación respaldatoria antes de continuar con la gestión.

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Una vez revisada la información, el interesado puede avanzar con la solicitud desde la plataforma siguiendo las indicaciones del sistema.

También es posible realizar el trámite de manera presencial. Para ello, se debe solicitar previamente un turno para concurrir a una oficina de ANSES y presentarse con el DNI y la documentación que corresponda según cada caso.

Luego de iniciado el expediente, el solicitante puede seguir el estado del trámite desde Mi ANSES. Si la prestación es aprobada, el organismo informa la fecha y el lugar asignados para el cobro.

Qué cobertura tienen los beneficiarios de la PUAM

Además del haber mensual, quienes acceden a la PUAM cuentan con cobertura médica de PAMI.

También pueden cobrar las asignaciones familiares que correspondan, entre ellas las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.

Una de las principales diferencias con una jubilación ordinaria es que la PUAM no genera una pensión derivada para el cónyuge o conviviente en caso de fallecimiento del titular.

La prestación se extingue con la muerte del beneficiario, aunque los familiares con derecho pueden solicitar, cuando corresponda, el Subsidio de Contención Familiar.

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