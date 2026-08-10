Anses abrió la segunda convocatoria para las Becas Progresar: cómo anotarse

Anses abrió la segunda convocatoria del año para inscribirse en la Beca Progresar Obligatorio, la línea del programa destinada a estudiantes que necesitan finalizar sus estudios secundarios. La medida, orientada a jóvenes de todo el país que no lograron registrarse en la primera etapa o cuyas solicitudes fueron rechazadas, estará vigente hasta el 4 de septiembre.

Según detalló Clarín, la prestación económica alcanza los $35.000 mensuales durante este período. Aquellos alumnos que resulten seleccionados en esta nueva instancia recibirán la ayuda financiera por un plazo de hasta seis meses, siempre que mantengan el cumplimiento de las exigencias normativas vigentes.

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El pago mensual del beneficio contempla un porcentaje que se liquida en forma directa, mientras que otra fracción queda retenida. Ese monto acumulado se libera posteriormente, una vez que el organismo estatal verifique el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos para el ciclo lectivo.

Para acceder al programa educativo, las autoridades fijaron criterios etarios y de residencia específicos. Los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en la Argentina, además de poseer Documento Nacional de Identidad actualizado.

En cuanto a la edad, los aspirantes tienen que poseer entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la inscripción. El reglamento contempla que los solicitantes acrediten regularidad académica activa en un establecimiento educativo reconocido de manera formal.

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En el plano socioeconómico, el grupo familiar enfrenta límites claros de ingresos. La suma de las remuneraciones del estudiante y sus convivientes no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, un techo evaluado al momento del procesamiento de las planillas de solicitud.

No obstante, el marco regulatorio contempla excepciones puntuales para sectores vulnerables. La restricción de ingresos no se aplica a los jóvenes titulares de una pensión no contributiva por invalidez, concedida en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Las condiciones operativas también abarcan aspectos de salud y participación institucional. Además de asistir a las actividades complementarias dispuestas por la línea Progresar, los alumnos deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso según su franja etaria.

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El procedimiento para formalizar la solicitud se realiza por vía digital a través de la plataforma oficial del programa. Los estudiantes deben poseer una cuenta activa en Mi Argentina y registrar un CBU bancario o CVU de billetera virtual a su nombre para percibir las acreditaciones.

Al ingresar con su CUIL y contraseña a la web del Progresar, el sistema valida la identidad del postulante e importa sus datos personales. Finalmente, el titular debe completar una encuesta socioeducativa y cargar la información del colegio antes de enviar la planilla definitiva.