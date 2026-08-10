Eliminación del descuento de la tarjeta SUBE: cruces entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El esquema de subsidios al transporte público en el AMBA atraviesa un nuevo capítulo de tensión política y financiera entre la Secretaría de Transporte de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por la reciente eliminación del 50% de descuento de la tarifa con tarjeta SUBE para los usuarios que combinan viajes en tren y subte. El eje del conflicto radica en la cobertura del boleto integrado, un mecanismo implementado para atenuar el impacto del costo.

Las combinaciones realizadas exclusivamente entre medios administrados por la Ciudad, como el trasbordo entre líneas de subte o en el circuito de los colectivos porteños, mantienen el esquema tradicional de reducciones del 50% en el segundo pasaje y del 75% a partir del tercero dentro de la ventana de 120 minutos.

Cambios en la Red SUBE: eliminaron el descuento del 50% para combinar el tren con el subte

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Esto quiere decir que, la bonificación de la Red SUBE se mantiene para los trayectos inversos: si el usuario inicia su viaje en el subterráneo porteño, el primer tramo se abona a tarifa completa y el trasbordo posterior hacia un tren o colectivo habilitado conserva la subvención.

Red SUBE: cruces entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La postura del Gobierno porteño: un reclamo por el financiamiento jurisdiccional

El ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, manifestó que “la integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el Gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones”.

Desde la administración de la Ciudad de Buenos Aires remarcaron que el recorte responde de forma directa a la retirada de partidas presupuestarias dispuesta por la Presidencia de la Nación para sostener el boleto combinado entre distintas esferas gubernamentales.

Por su parte, la respuesta institucional encabezada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, enfatizó la delimitación de responsabilidades sobre el sistema de colectivos y ferrocarriles que operan en la capital:

Estado del subte hoy: cómo funcionan las líneas A, B, C, D, E y H hoy, 10 de agosto

“La Jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios”.

Además, el jefe del Gobierno porteño aclaró que “La Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación para estas líneas, sino que van directamente a las empresas”.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación, señalaron a PERFIL que "el Estado Nacional mantiene RED SUBE en los servicios bajo su jurisdicción: colectivos nacionales y trenes del AMBA. Por lo tanto, los usuarios seguirán accediendo a los descuentos cuando realicen combinaciones alcanzadas por el esquema con transportes de jurisdicción nacional".

PM