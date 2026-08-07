Saldo negativo de la tarjeta SUBE: cuántos viajes cubre en agosto tras el aumento de colectivo, subtes y trenes

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario en el AMBA y diversas jurisdicciones del país, los usuarios del transporte público se enfrentan a un desafío cotidiano: la pérdida de valor del saldo negativo de la tarjeta SUBE. Como consecuencia del aumento aplicado a los colectivos, trenes, sistema de subtes aplicado en el mes de agosto, ha quedado desfasado frente al costo de los pasajes, reduciendo la cantidad de tramos que puede financiar antes de requerir una nueva carga.

El impacto de las nuevas tarifas del transporte público varía considerablemente según la jurisdicción y el medio de transporte utilizado por los usuarios:

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-Líneas nacionales (AMBA): Con la tarifa mínima establecida en $742,81 (tramo de 0 a 3 km con SUBE registrada), el saldo negativo de $1.200 permite cubrir un solo viaje. Un segundo tramo requeriría $1.485,62, lo que supera el límite disponible de descubierto.

- Líneas de CABA: Con un boleto mínimo de $852,90, el saldo negativo también alcanza únicamente para un viaje.

- Líneas de la Provincia de Buenos Aires: La tarifa mínima parte de los $1.111,19, por lo que el saldo negativo de $1.200 sirve estrictamente para un viaje corto

En el subte porteño, el viaje con la tarjeta registrada cuesta $1.684 durante los primeros veinte viajes del mes, por lo que el actual monto de emergencia, no alcanza para pagar un boleto completo.

Colectivos en el AMBA

En los colectivos bonaerenses, el boleto mínimo llega a $1.111,19, por lo que los $1.200 de saldo de emergencia apenas permiten cubrir un viaje.

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El saldo negativo es una función esencial del sistema SUBE que permite a los pasajeros realizar un viaje cuando se quedan sin crédito depositado. Sin embargo, la brecha entre el tope permitido en negativo y el valor real del boleto mínimo hace que en varios medios de transporte el crédito adicional ya no alcance siquiera para abonar un trayecto completo.

¿De cuánto es el saldo negativo de la SUBE?

El monto máximo asignado como saldo negativo de la tarjeta SUBE se mantiene en $1.200 para colectivos de todo el país, el subte porteño y el transporte fluvial. No obstante, el sistema establece topes diferenciados según el medio de transporte y la línea utilizada:

- Colectivos urbanos (todo el país): $1.200

- Subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires: $1.200

- Trenes (Líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur): $650

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En los trenes, el valor depende de la sección: el boleto cuesta $420 en la primera, $590 en la segunda y $730 en la tercera. Por eso, el saldo negativo de $650 cubre hasta un viaje de segunda sección, pero no uno de tercera.

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Este límite negativo se activa en forma automática al apoyar la tarjeta SUBE en la validadora o molinete sin saldo positivo suficiente. La suma gastada en descubierto se descuenta automáticamente del monto total en la siguiente recarga.

PM