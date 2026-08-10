Dónde se exhibe el Papamóvil que utilizó el papa Juan Pablo II cuando vino a Argentina

El Automóvil Club Argentino (ACA) anunció la exhibición al público del histórico "Papamóvil" que utilizó San Juan Pablo II durante su visita apostólica a la Argentina en junio de 1982. La iniciativa surge tras la confirmación emitida por la Santa Sede respecto a la llegada del Papa León XIV al país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. La unidad estará expuesta durante diez días en la Sede Central de la institución, ubicada en la Avenida del Libertador 1850, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un millón de personas y un operativo de seguridad sin precedentes: la trastienda de la llegada de León XIV

Desde la conducción del club resaltaron el significado institucional y cultural de la iniciativa: "En nuestro museo sentimos ese fervor y recuerdo de la gente que pregunta o visita el vehículo que usara Su Santidad Juan Pablo II, y por ello lo hemos puesto en exhibición nuevamente en la puerta del club", señaló César Carman, presidente del ACA, al ratificar la satisfacción de la entidad por volver a conectar al público con la memoria de aquel acontecimiento histórico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La transformación récord de la unidad en 1982

La historia detrás de la fabricación del vehículo se remonta a junio de 1982, cuando el Arzobispado de Buenos Aires encomendó al ACA la tarea de resolver la logística y la seguridad del desplazamiento del pontífice.

Para cumplir con el requerimiento de forma urgente, los técnicos de la institución tomaron como base una camioneta Ford F-350 modelo 1981 que originalmente estaba destinada al servicio de auxilio mecánico de la entidad.

Para cumplir con el requerimiento, los técnicos tomaron como base una camioneta Ford F-350 modelo 1981 que originalmente estaba destinada al servicio mecánico de la entidad

El proceso de modificación demandó un trabajo ininterrumpido durante cuatro días, con turnos rotativos de 24 horas. Los operarios removieron el sistema de grúa posterior y construyeron una cabina blindada equipada con cristales antibalas de gran espesor, adaptándose a las exigentes normas internacionales de seguridad implementadas tras el atentado que había sufrido el Papa un año antes en Roma.

Un diseño adaptado a la seguridad y su uso internacional

El habitáculo trasero del vehículo fue acondicionado con una estructura reforzada sobre base de madera de quebracho, alfombrado en tono rojo y un asiento giratorio blanco en el centro para permitir la visibilidad del pontífice ante la multitud. La preparación técnica garantizó la protección requerida durante las recorridas por las calles de Buenos Aires y los actos multitudinarios de la época.

La visita del Papa León XIV expone el abismo ideológico con Milei y activa la prueba del "insultómetro"

Además de su servicio en el territorio nacional durante la visita de 1982, la unidad continuó operativa bajo el resguardo del ACA y fue cedida años más tarde para coordinar el traslado de San Juan Pablo II durante su gira apostólica por Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1988. Tras décadas de preservación en el patrimonio del club, el rodado vuelve a quedar al alcance de los visitantes en el ingreso a la sede de Recoleta.

API