La cifra marea a cualquiera, pero el escándalo político que desencadenó es todavía más grande. Casi 4 billones de pesos del Estado quedaron en el centro de una feroz tormenta judicial y twittera que dinamitó los últimos puentes entre la diputada Marcela Pagano y el corazón del Gobierno nacional. Lo que empezó como una duda sobre el destino de los fondos tras una licitación de deuda, escaló a una denuncia penal por malversación, amenazas de juicios cruzados y un intercambio de insultos brutal con Luis Caputo que arrastró al propio presidente Javier Milei a la pelea de las redes sociales.

La mecha se encendió por una frase poco feliz. Durante una conferencia de prensa, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, titubeó cuando le preguntaron dónde estaba el remanente de una licitación realizada el 29 de julio. “Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”, soltó el funcionario. Esa respuesta, que pretendía calmar al mercado, fue el argumento perfecto para que Pagano se presentara en los tribunales federales y denunciara a la cúpula financiera por sacar el dinero del circuito legal.

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La legisladora exigió que la Justicia investigue a Bausili, al ministro Luis Caputo y a varios funcionarios de Hacienda por defraudación, incumplimiento de deberes y peculado. “La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar dónde estuvo cada peso”, disparó desde su cuenta de X, donde exigió que se termine "la impunidad de los despachos".

Caputo no se quedó callado. Como respuesta, aseguró que el dinero es completamente localizable y le anticipó a la diputada una querella por calumnias. “Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”, retrucó. En paralelo, desde el Ministerio explicaron que los $3,8 billones de excedente no desaparecieron, sino que terminaron depositados en cuentas del Tesoro dentro de bancos comerciales (como el Nación, según apuntaron economistas privados a Infobae) para evitar que una inyección masiva de dinero disparara las tasas de interés.

Por este motivo, Milei decidió intervenir directamente y reposteó el mensaje de su ministro para aniquilar a la diputada. El mandatario la calificó de "mentirosa serial" y lanzó un dardo venenoso contra su antigua aliada: "No sorprende la basura que es, ya que es periodista".

Lejos de achicarse, Pagano redobló la apuesta con un nivel de agresividad inédito. A Caputo lo trató de "chorro", "canalla", "cipayo" y "cuevero de baja monta", acusándolo de robarse el oro durante la gestión macrista. A Milei le dedicó un párrafo aún más explosivo: lo llamó "mitómano", insinuó que sus pastillas "combinadas con Mango Loco" ya no le hacen efecto y lo acusó de haber fundido a 300 mil pymes. "El poder te enfermó y develó quién realmente eras, tus delirios son un peligro para la Nación", sentenció.

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De la unión a la ruptura total

Pagano llegó al Congreso en 2023 siendo una de las caras más visibles y potentes de la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, justificó su salto a la política como una vía de escape a las presiones que sufría en los medios de comunicación producto de la pauta oficial.

El primer gran quiebre ocurrió en abril de 2024, durante el escándalo por el control de la Comisión de Juicio Político. Aquella vez, Pagano fue elegida presidenta con el aval del entonces jefe de bloque, Oscar Zago, pero el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconoció el nombramiento, desatando un papelón institucional.

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La ruptura definitiva se concretó más de un año después, en agosto de 2025. El punto de no retorno fue la sesión donde se debatió el veto presidencial a la Ley de Discapacidad. Pagano votó en contra de la orden de Milei, respaldó la insistencia de la norma y pegó el portazo del bloque oficialista junto a otros tres diputados para armar el espacio “Coherencia”.

Hoy, refugiada en un monobloque propio, la ex periodista se convirtió en una de las voces más filosas contra la administración que supo integrar. La causa de los 4 billones de pesos ahora está en manos de la Justicia federal, que deberá definir si los movimientos de Caputo y Bausili fueron una simple ingeniería financiera del Tesoro o si, como denunció Pagano, se cruzó la línea del Código Penal.

TC