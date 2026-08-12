La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos unificado para el mes de agosto, concentrando una serie de prestaciones clave en una sola jornada bancaria. El orden de acreditación de los fondos se estructuró a partir de la terminación del documento nacional de identidad de los titulares. Esta unificación busca optimizar la gestión en las plataformas automáticas de retiro y evitar aglomeraciones en las sucursales financieras de todo el país.

ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en agosto de 2026

El esquema de depósitos para este miércoles 12 de agosto abarca tanto a los sectores previsionales como a los diferentes programas de cobertura social que administra el Estado nacional. Los montos mensuales líquidos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las autoridades recordaron que los titulares disponen de un plazo extendido dentro del calendario mensual para efectuar el retiro físico del dinero por ventanilla.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales no superen el monto mínimo legal ingresan al circuito de acreditación este miércoles. Las planillas oficiales de la entidad previsional incluyeron en este tramo de pagos la actualización correspondiente fijada por el organismo.

Las fechas y terminaciones de DNI para los jubilados que no superan la mínima este miércoles son:

- Los documentos terminados en 2 cobran el miércoles 12 de agosto.

Fechas de cobro para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobran en las fechas establecidas para los primeros cinco grupos de pago, organizados por la finalización del número de documento:

- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de agosto de 2026.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo acceden al cobro de las asignaciones mensuales dentro del cronograma previsto para la segunda semana del mes. La liquidación se acredita automáticamente en las cuentas asociadas.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo este miércoles son:

- Los documentos terminados en 2 cobran el miércoles 12 de agosto.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias del programa de la Asignación por Embarazo (AUE) ingresan formalmente al esquema de distribución de partidas asignadas por el organismo gubernamental para el período de agosto. El acceso a los fondos monetarios se realiza mediante las tarjetas de débito asociadas a las cuentas correspondientes de la seguridad social.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación por Embarazo este miércoles son:

- Los documentos terminados en 2 cobran el miércoles 12 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares derivadas de las Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen abierta su ventana de liquidación bancaria generalizada. Estos pagos se efectúan de forma global sin distinción del último número identificatorio de los beneficiarios acreditados.

Las fechas para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas este miércoles son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran entre el lunes 10 de agosto y el jueves 11 de septiembre.

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Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones que contemplan hechos extraordinarios únicos como Matrimonio, Nacimiento y Adopción se encuentran habilitadas para el retiro de los fondos por ventanilla o acreditación en cuenta. El trámite alcanza a todas las terminaciones de DNI dentro del período estipulado por el calendario oficial.

Las fechas para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) este miércoles son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran entre el lunes 11 de agosto y el jueves 11 de septiembre.

GZ / lr