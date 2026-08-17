En la era Milei desaparecieron más de 30 mil empresas empleadoras en todo el país y Córdoba no fue la excepción

La cantidad de empresas empleadoras activas en el sector privado a nivel nacional retrocedió un 6% desde que asumió el gobierno de Javier Milei, lo que implica la desaparición de 30.385 firmas en todo el país. El dato surge de un informe de la consultora Politikon Chaco, que cruzó cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para comparar noviembre de 2023 —mes previo al inicio de la actual gestión nacional— con mayo de 2026, el último dato disponible.

El relevamiento toma como "empresas empleadoras" a todas las personas humanas o jurídicas que declaran al menos un trabajador bajo el sistema de riesgos del trabajo, excluyendo a la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y el servicio doméstico. Es decir, se trata de un recorte específico al empleo privado formal.

Un derrumbe que no para de acelerar

El informe remarca que la caída no es un fenómeno puntual: ya son 27 meses consecutivos con descensos interanuales en la cantidad de empresas empleadoras, y desde septiembre de 2025 el ritmo de caída viene acelerando. De hecho, la baja de mayo de 2026 —un 3,3% menos que un año atrás, equivalente a 16.422 firmas perdidas— fue la más pronunciada de todo ese período.

En mayo de 2026 había 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país.

Industria y construcción, los sectores más golpeados

Analizando la serie completa desde noviembre de 2023, los sectores más castigados fueron:

Construcción: -9,3% (2.033 empresas menos)

-9,3% (2.033 empresas menos) Industria Manufacturera: -8,1% (4.020 empresas menos)

-8,1% (4.020 empresas menos) Resto de actividades agrupadas: -5,8% (13.503 empresas menos)

-5,8% (13.503 empresas menos) Comercio: -5,6% (8.408 empresas menos)

-5,6% (8.408 empresas menos) Agro: -4,5% (2.421 empresas menos)

Córdoba, entre las provincias más afectadas

A nivel de jurisdicciones, el informe señala que apenas una provincia mostró crecimiento en el período: Neuquén, con un alza del 1,7% (148 empresas más), asociada al impulso de Vaca Muerta. En el resto del país, todas las provincias registraron caídas, aunque con intensidades muy distintas.

En el otro extremo del ranking aparecen las bajas de dos dígitos, encabezadas por La Rioja (-19,1%), Catamarca (-14,2%) y Tierra del Fuego (-13,9%). Córdoba se ubicó en un nivel intermedio, con una caída del 9,3% interanual acumulado, lo que representa 4.796 empresas empleadoras menos desde noviembre de 2023.

En términos absolutos, los mayores volúmenes de pérdidas de empresas se registraron en:

Buenos Aires: -8.076 firmas

-8.076 firmas Córdoba: -4.796 firmas

-4.796 firmas CABA: -3.184 firmas

-3.184 firmas Santa Fe: -3.043 firmas

Según el informe, esto se explica porque esas cuatro jurisdicciones concentran el mayor volumen de empresas del país, por lo que sus caídas también arrastran el promedio nacional.

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Si se mide solo el último año, la fotografía es similar. A nivel nacional, la caída fue del 3,3% interanual (16.422 empresas menos), con la Industria Manufacturera nuevamente como el sector más golpeado (-5,5%, 2.639 firmas), seguido por el Comercio (-4,4%, 6.490 firmas).

En ese mismo período, Córdoba perdió 2.664 empresas empleadoras (-5,4%), la tercera caída absoluta más fuerte del país, detrás de Buenos Aires (-4.786) y por delante de CABA (-1.704) y Santa Fe (-1.509).