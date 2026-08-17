Más viajeros y menos gasto: Así fue el impacto económico del fin de semana largo de San Martín

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó un impacto económico directo de $245.907 millones en todo el país, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Por el territorio nacional se desplazaron 1.074.171 personas, un 24,2% más que en 2023, último año en el que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable.

Los eventos especiales, la nieve, la naturaleza y las escapadas de cercanía funcionaron como los principales motores del movimiento turístico.

Pese a la suba en la cantidad de viajeros —que en 2023 había sido de 865.177 personas—, el consumo mostró un comportamiento más cauteloso. La estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una caída del 13%, lo que confirma la tendencia hacia escapadas cada vez más breves.

El gasto promedio diario por turista fue de $114.464, un 13,2% inferior a 2023 en términos reales. El gasto total llegó a los $245.907 millones, con una caída real del 6,3% respecto al mismo fin de semana largo de aquel año. En síntesis: viajó más gente, pero se quedó menos tiempo y gastó menos en términos reales.

¿Por quién doblan las campanas de los shoppings?

Según CAME, este patrón viene repitiéndose durante todo 2026: viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo. En muchos destinos las reservas iniciales fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha, mientras que el turismo de cercanía y los excursionistas tuvieron un peso importante.

Los destinos más elegidos

Los mejores desempeños se dieron en los lugares que combinaron eventos convocantes, nieve, naturaleza, termalismo y propuestas culturales y deportivas:

Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve.

se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve. Ushuaia alcanzó el 81% de ocupación.

alcanzó el 81% de ocupación. Jujuy llegó al 83%, con eventos como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama.

llegó al 83%, con eventos como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama. Santiago del Estero tocó el 100% en el conglomerado Capital-La Banda, mientras que Termas de Río Hondo sostuvo una demanda elevada por su oferta termal.

tocó el 100% en el conglomerado Capital-La Banda, mientras que Termas de Río Hondo sostuvo una demanda elevada por su oferta termal. Entre Ríos tuvo buen movimiento en sus destinos termales: Villa Elisa (86%) y Federación (65%).

tuvo buen movimiento en sus destinos termales: Villa Elisa (86%) y Federación (65%). Mendoza promedió el 60% de reservas, con picos en Potrerillos, Malargüe, la Zona Este y Uspallata, y recibió 55.751 turistas.

promedió el 60% de reservas, con picos en Potrerillos, Malargüe, la Zona Este y Uspallata, y recibió 55.751 turistas. En Buenos Aires hubo fuertes contrastes: Tandil llegó al 90%, mientras que Mar del Plata y Pinamar rondaron el 45%-47%. La Costa Atlántica bonaerense, en general, presentó resultados más moderados.

Córdoba: Calamuchita, el valle con mejor desempeño

En Córdoba, el movimiento turístico fue moderado y con diferencias entre sus valles. La ocupación promedio provincial se ubicó entre el 58% y el 66%, levemente por debajo de 2025, en línea con la tendencia nacional de viajes más cortos, reservas de último momento y mayor cautela en el consumo.

El mejor desempeño relativo correspondió al Valle de Calamuchita, donde localidades como Villa General Belgrano, Santa Rosa y La Cumbrecita se ubicaron entre el 65% y el 80% de ocupación. Le siguió el Valle de Punilla (Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda y Capilla del Monte), con registros estimados entre el 60% y el 75%.

El resto de las regiones mostró niveles más bajos:

Traslasierra: entre 55% y 70%

entre 55% y 70% Córdoba capital: entre 55% y 65%

entre 55% y 65% Ansenuza: entre 50% y 65%

entre 50% y 65% Norte cordobés: entre 45% y 60%

La estadía promedio en la provincia fue de 2 noches, con un gasto de $143.000 diarios por turista, por encima del promedio nacional.

El movimiento estuvo acompañado por una nutrida agenda cultural, gastronómica y deportiva, potenciada además por las actividades del Día del Niño. Entre las propuestas se destacaron talleres y ferias en San Marcos Sierras, una feria gastronómica en Oncativo con más de 40 expositores, una competencia de trail running de alta resistencia en Cosquín, actividades en Río Cuarto y una amplia cartelera de espectáculos en Córdoba capital, entre ellos Ghibli Sinfónico.

En lo que va de 2026 se contabilizan siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.448.694 turistas en todo el país, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $110.300. El impacto económico acumulado llegó a $3,08 billones, de los cuales el fin de semana de San Martín aportó 1.074.171 viajeros y $245.907 millones.