Salsipuedes ya es ciudad: “Una gran alegría para todos los habitantes"

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes el acto conmemorativo por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y la ceremonia de elevación al rango de ciudad de Salsipuedes, en el departamento Colón, que cuenta con 15.882 habitantes según los datos relevados por el Censo 2022.

En la explanada de la Terminal de Ómnibus local y acompañado por el intendente David Strasorier, el gobernador participó del acto oficial en el que firmó el decreto que declara oficialmente a Salsipuedes como ciudad.

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Salsipuedes ya es ciudad

Durante el evento, el gobernador saludó a los vecinos, a las instituciones y a la comunidad educativa por estar presente en este día tan importante para la localidad.

“Estamos acá para rendirle honor al padre de la patria, nuestro general San Martín, Pero también este es un día histórico, porque hoy Salsipuedes se convierte en ciudad. Este reconocimiento no es un simple decreto, convalida algo que ustedes hicieron día a día, que es nunca rendirse, nunca bajar los brazos”, manifestó Llaryora.

Cabe destacar que la Ley 8.102, que establece el Régimen de Municipios y Comunas, determina que las poblaciones estables que superen los 10.000 habitantes serán reconocidas como ciudades.

En su turno, el intendente de la localidad describió este día como “una gran alegría para todos los habitantes de Salsipuedes”.

“La proclamación oficial de Salsipuedes ciudad nos ubica en el mapa de una forma diferente y también nos hace pensar en un futuro distinto, con bienestar y mejor calidad de vida para todos”, expresó.

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Sistematización y ensanche de la Ruta E-53

Durante el acto, Llaryora anunció una importante inversión provincial para ejecutar la obra de Sistematización de la Travesía Urbana de Salsipuedes, sobre la Ruta Provincial E-53, en el tramo comprendido entre avenida General Paz y calle Tucumán.

La intervención tiene como objetivo ampliar la capacidad de la Ruta E-53 y mejorar el flujo vehicular, especialmente en un sector donde actualmente la vía pasa de un formato de autovía a una calzada simple, generando complicaciones en el tránsito.

Llaryora destacó esta inversión como parte del trabajo conjunto que el Gobierno de Córdoba lleva adelante con el municipio local para llevar adelante más y mejores servicios para los vecinos.

“Quiero agradecer al gobierno local por las gestiones, nosotros acompañamos el crecimiento y el progreso para que cada comunidad pueda desarrollarse”, sostuvo el gobernador.

El proyecto contempla el ensanche de la calzada a lo largo de aproximadamente 800 metros, con dos calzadas de asfalto por sentido, de 7 metros de ancho cada una.

A esto se sumará la incorporación de un cantero central y la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta con avenida General Paz, uno de los principales accesos al centro de la ciudad.

También prevé la iluminación de las intersecciones proyectadas y la señalización y demarcación de todo el tramo.

“Esta obra significa una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y también un fuerte impulso a nuestro turismo. La cercanía con el aeropuerto internacional y la ciudad de Córdoba con esta vía ampliada nos permitirá fortalecer el turismo express en nuestra localidad”, destacó por su parte el intendente Strassorier.

Esta importante obra de infraestructura vial beneficiará también a todo el corredor de Sierras Chicas, especialmente a localidades cercanas a Salsipuedes como El Manzano, Agua de Oro, Cerro Azul, La Granja y Ascochinga, entre otras.

Fuente: Gobierno de Córdoba.