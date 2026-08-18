Bouwer recibirá a la mujer trans acusada de abusar sexualmente de siete presas en Córdoba

La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba ordenó el traslado de Gabriela Nahir Fernández a un sector de alojamiento diferenciado del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. La medida, de carácter provisorio, fue decidida tras un pedido del Servicio Penitenciario por los conflictos registrados en la cárcel de mujeres y las investigaciones por presuntos abusos sexuales contra otras internas.

La resolución judicial autorizó que Fernández sea alojada de manera individual en el Centro de Alojamiento Diferenciado N°1 (CAD 1), el único espacio de estas características que actualmente funciona en la provincia.

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El tribunal consideró que el traslado resulta necesario para preservar la integridad de la propia interna, del resto de la población penitenciaria y también del personal del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Investigan denuncias por presuntos abusos sexuales dentro de la cárcel

Entre los antecedentes valorados por la Cámara figuran distintas causas en investigación por presuntos ataques sexuales ocurridos dentro del penal.

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Según consta en el expediente, una de las denuncias sostiene que una interna habría quedado embarazada, mientras que en otros casos ya se habían dispuesto medidas de protección y restricciones de acercamiento para resguardar a posibles víctimas.

Las imputaciones continúan bajo investigación y, por el momento, no implican una condena.

Fernández permanecerá en una celda individual bajo un esquema de custodia mixta, integrado por personal femenino y masculino.