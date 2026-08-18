El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.510 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.460.
- - Venta: $1.510.
Dólar Blue
- - Compra: $1.529
- - Venta: $1.561.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.515,58 para la compra, y $1.517,27 para la venta.
Este martes 18 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.460.
- - Venta: $1.520.
ICBC
- - Compra: $1.450.
- - Venta: $1.510.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.