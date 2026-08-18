Vouchers Educativos: cuándo comenzaría el pago de agosto y cuál es el monto por estudiante

Las familias beneficiarias de los Vouchers Educativos esperan la confirmación del calendario de pagos de agosto de 2026, correspondiente al período de julio. Aunque el Ministerio de Capital Humano todavía no informó oficialmente la fecha, el esquema de los últimos meses permite estimar que las acreditaciones a través de ANSES podrían comenzar durante la tercera semana de agosto, que este año arranca el martes 18 debido al feriado del lunes 17.

Morosidad: mantendrán los vouchers educativos a familias que adeuden cuotas en colegios privados

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos en agosto de 2026

Hasta el momento, el Gobierno no comunicó el día exacto en el que comenzarán los pagos de agosto. Sin embargo, tomando como referencia los cronogramas anteriores, las acreditaciones podrían iniciarse esta semana, a la espera de una confirmación oficial.

El beneficio que se abonará durante agosto corresponde al período de julio y el monto varía según cada estudiante, debido a que se calcula en función del valor de la cuota informado por la institución educativa a la que asiste.

Aun se espera la confirmación del calendario de pagos de agosto de 2026

El programa establece una cobertura de hasta el 50% de la cuota mensual correspondiente a la jornada simple, siempre que el monto se encuentre dentro de los límites establecidos por el Gobierno nacional.

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos y cuáles son los requisitos

El monto del Voucher Educativo ronda los $20.000 por estudiante, aunque la cifra puede variar según el valor de la cuota de cada establecimiento. Como la asistencia se entrega por alumno, los hogares con más de un hijo que cumpla las condiciones pueden recibir más de un beneficio.

Aún con aumento y bono, las jubilaciones mínimas de ANSES en septiembre no llegarian a 500 mil pesos

A su vez, el cobro de los Vouchers Educativos es compatible con otras prestaciones sociales. Para acceder al programa, las familias deben reunir una serie de condiciones:

- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

- Tener DNI vigente.

- Contar con ingresos familiares de hasta siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

- Tener hijos que asistan a instituciones educativas privadas que reciban al menos un 75% de aporte estatal.

- Mantener la condición de alumno regular.

El monto del Voucher Educativo ronda los $20.000 por estudiante

Para establecer el límite de ingresos se considera un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $376.600 en agosto. De esta manera, el tope de ingresos familiares para acceder al beneficio queda fijado en $2.636.200.

Cómo consultar si fue aprobado el Voucher Educativo

Las familias pueden verificar el resultado de la solicitud mediante la plataforma oficial del programa, ingresando con el usuario de Mi Argentina. Allí, el trámite puede aparecer con tres estados diferentes: “Aprobada”, “En evaluación” o “Rechazada”.

En los casos en los que la solicitud sea rechazada por motivos académicos, el titular dispone de un plazo de cinco días corridos para realizar el reclamo correspondiente.

Qué pasará con los salarios y las jubilaciones tras el dato de inflación del 2,1% de julio

Qué pasa con los Vouchers Educativos si hay cuotas escolares impagas

Una de las modificaciones previstas para 2026 alcanza a las familias que mantienen deudas por las cuotas de los colegios. La Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación suspendió durante este año el mecanismo que establecía la interrupción del voucher ante la acumulación de dos cuotas impagas y la cancelación del beneficio cuando se alcanzaban tres mensualidades adeudadas.

La Resolución 505/2026 suspendió durante este año la interrupción del voucher ante la acumulación de dos cuotas impagas

De esta forma, durante 2026 las familias pueden seguir cobrando los Vouchers Educativos aun cuando tengan cuotas pendientes con la institución. El cambio busca evitar que las dificultades económicas de los hogares afecten la continuidad escolar de los estudiantes.

Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos en 2026

El programa continuará vigente hasta diciembre de 2026 para las familias que mantengan las condiciones necesarias para acceder a la asistencia.

Vouchers educativos: el Gobierno flexibilizó los requisitos ante el aumento de la morosidad en los colegios privados

Por último, mientras se aguarda la oficialización del calendario de agosto, los antecedentes de los últimos meses ubican el comienzo de las acreditaciones durante la tercera semana del mes. Con el lunes 17 como feriado, el martes 18 de agosto aparece como la primera fecha posible para el inicio de los pagos, aunque todavía resta la confirmación oficial.

GZ / lr