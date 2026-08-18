Moscú le hizo llegar un terrible mensaje al Reino Unido tras enterarse que drones fabricados en Inglaterra se usaron contra Rusia

Moscú le advirtió al Reino Unido que habrá consecuencias luego que se difundiera la noticia que Ucrania usó drones de fabricación británica para atacar objetivos en el interior de Rusia.

El mensaje llegó luego que el Sunday Times revelara que Kiev había usado aparatos producidos por dos compañías inglesas contra importantes instalaciones militares e industriales rusas.

Vladimir Putin

Según la agencia AFP, la embajada rusa en Londres declaró en un comunicado que el Reino Unido es “cómplice y coautor” de esos ataques, advirtiendo que estas “acciones de Londres tendrán, inevitablemente, consecuencias de las que tendrá que rendir cuentas. Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que tendrá que pagar”.

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De acuerdo al Sunday Times, una de las empresas implicadas es una filial del BAE Systems; por razones de seguridad, el periódico no reveló la identidad de la otra compañía. El Ministerio de Defensa británico todavía no contestó a una petición de comentarios.

El Reino Unido es uno de los más importantes aliados de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. Hasta el momento, Londres ha gastado aproximadamente 33.000 millones de dólares en ayuda para Kiev, 16.000 millones de los cuales fueron asistencia militar.

Ataque ucraniano con drones

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Durante los últimos meses, Ucrania potenció sus ataques de largo alcance contra Rusia y Moscú respondió bombardeando Kiev con misiles y drones.

Ataque de Rusia a Ucrania

Un detalle adicional a tener en cuenta es que el pasado lunes 17 de agosto, un tribunal ruso condenó a 11 años de prisión a Lev Shlosberg, vicepresidente del partido antiguerra Yábloko, por sus críticas a la ofensiva de su país en Ucrania.

Amnistía Internacional denunció que la "arbitraria persecución y condena de Shlosberg son represalias flagrantes por ejercer su derecho a la libertad de expresión para pedir la paz".

Ante el recrudecimiento en los ataques de Ucrania y Rusia, “estamos viendo un repunte del precio del trigo”

Cuando el juez le consultó si entendía el veredicto, Shlosberg, de 63 años, respondió: "Lo siento por usted, señoría, tendrá que vivir con esto".

Rusia penalizó las críticas a su ofensiva en Ucrania con leyes que castigan la “desacreditación” del ejército y la difusión de “información falsa” con hasta 15 años de cárcel.