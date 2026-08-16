Entre drones y misiles, hubo otros 19 muertos en ataques cruzados entre Ucrania y Rusia

Los ataques entre Ucrania y Rusia dejaron el menos 19 muertos este domingo, en plena ofensiva cruzada con drones y misiles. Las ofensivas golpearon infraestructuras civiles a ambos lados del frente.

En un clima de estancamiento, los dos países en guerra intensificaron considerablemente los ataques de largo alcance, llevando al menos en Ucrania el número de víctimas civiles a su nivel más alto desde los primeros meses de la guerra.

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En Rusia, una oleada de drones ucranianos mató a cinco personas en una zona residencial de la región de Rostov, en el sur del país, según informó el gobernador regional Yuri Slusaar.

Otras tres personas murieron en las regiones de Bélgorod y Moscú, mientras que otras cuatro, en los territorios ucranianos controlados por la administración del Kremlin.

Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, describió el ataque como "uno de los más masivos con drones en la memoria reciente". Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 822 drones en todo el país durante la noche.

Por su parte, en Ucrania, una tanda de drones y misiles rusos mató a dos personas e hirió a 14 en la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski. Un segundo ataque en la misma ubicación dejó un muerto.

La planta era uno de los mayores productores de acero de Ucrania y comunicó que detuvo parcialmente sus operaciones después de que el ataque dañara sus principales instalaciones de producción.

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Los ataque también alcanzaron otras regiones, dejando como víctima mortal a dos personas en la región suroriental de Zaporiyia. En Kiev, el bombardeo alcanzó un popular mercadero de libros al aire libre en Pochaina, reconocido lugar de la ciudad por sus antigüedades.

En una publicación en redes sociales sobre el ataque nocturno, Zelenski afirmó "allá donde los rusos pueden alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil".

En la última semana, señaló que las ciudades ucranianas fueron castigadas con "más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles". En paralelo volvió a exigir a los aliados que proporcionen más defensa antiaérea.