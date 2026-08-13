El Gobierno suspendió la posibilidad de interrumpir la asistencia "Vouchers Educativos" a las familias que adeuden cuotas en colegios privados con subvención estatal, en el marco del creciente nivel de morosidad en las familias que en el pago de las cuotas de colegios privados, que llega hasta el 20% en algunas zonas.

La decisión fue formalizada este jueves 13 de agosto mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial, al disponer congelar temporalmente parte del reglamento general del programa asistencial "Vouchers Educativos".

La medida suspende durante 2026 la aplicación del artículo 14 y el 21, inciso “e”, con el objetivo de garantizar que las familias beneficiarias no sufran interrupciones en la ayuda estatal durante el ciclo lectivo en curso.

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“Atento a que el ciclo lectivo se encuentra en cursoaiepa, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios, la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado durante el año 2026”, indica el texto de la Resolución.

El Programa “Vouchers Educativos” consiste en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Los artículos suspendidos

En cuanto a los artículos suspendidos, el 14 de la reglamentación determina que “la escuela deberá informar mensualmente por plataforma la nómina de adjudicados que adeuden cuotas”.

Además, estipula que “ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación, permitiendo luego el cobro retroactivo. En caso de acumularse tres cuotas impagas, el Voucher Educativo será cancelado”.

Por su parte, el artículo 21, inciso "e", establece el cese de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares. Con la actual suspensión de su vigencia, ambas disposiciones no tendrán efecto en lo que resta del año.

Según el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), Martín Zurita, la morosidad el 11% promedio, mientras que el año pasado alcanzaba el 7% registrado el año pasado.

“Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de mora es la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, que en algunos casos llegan al 20%”, afirmó Zurita a TN y remarcó que estos números todavía están por debajo de los vistos durante la pandemia.

LM