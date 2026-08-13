Inflación: tras el repunte de julio, cuáles son las proyecciones para los próximos meses

El 2,1% de la inflación de julio cortó una racha de tres meses del índice a la baja y vuelve a plantear dudas sobre la continuidad del proceso de desinflación. La interrupción de la trayectoria descendente desde el pico 3,4% registrado en marzo no fue una buena noticia para las expectativas del Gobierno, aunque era esperado después de conocerse la inflación porteña de 2,9%.

Las primeras proyecciones indican que en agosto el Índice de Precios al Consumidor volvería a ubicarse por debajo del 2%.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras (que habían proyectado 2,0% en julio) estimaron una inflación de 1,8% para el octavo mes de 2026.

La canasta básica subió más que la inflación: en julio una familia necesitó $ 1.564.716 para no ser pobre

La Fundación Libertad y Progreso también estima que la inflación de agosto marcará 1,8%. “Esperamos volver a transitar el sendero desinflacionario en el que nos habíamos embarcado. Con los fundamentals fiscales en línea y la contención de la base monetaria, la inflación debería tender a la baja en el mediano y largo plazo. Hasta el momento, estamos pronosticando una baja cimentada en una menor incidencia de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y el paso de la estacionalidad en los rubros que subieron debido a las vacaciones de invierno como Recreación y Cultura”.

Según Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación, “esto indicaría que buena parte del aumento registrado en julio respondió a factores estacionales. Además, estimamos que durante los meses restantes del año la inflación también podría mantenerse por debajo del 2% mensual”.

Desde la consultora LCG señalaron que es probable que en los próximos meses la inflación se estabilice apenas por debajo de la zona del 2% mensual. “Los aumentos postergados en regulados (básicamente combustibles y tarifas) sostendrán la presión y parece difícil esperar una convergencia muy marcada a la baja”. La consultora prevé que 2026 terminará con una inflación de 30%.

Con datos relevados en la primera semana de agostyo EcoGo, en torno al 1,6% mensual, con una inflación en Alimentos de 1,3%.

“Agosto comenzó con incrementos principalmente en servicios, debido a las subas anunciadas en transporte público, tarifas de electricidad y gas, alquileres y medicina prepaga. Sin embargo, la caída en los precios de los rubros estacionales, que habían impulsado el índice al alza el mes anterior, compensó este impacto, logrando un equilibrio en el nivel general que perfora el piso del 2% mensual”, indica el reporte de la consultora.​

Para Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, aunque la inflación núcleo todavía muestra cierta resistencia a seguir bajando, “esperamos que retome una trayectoria descendente en los próximos meses. Más allá de los factores puntuales de cada mes, la clave es que este componente converja gradualmente hacia niveles más bajos. Si la inflación mantiene esta dinámica, 2026 terminaría con una inflación en torno al 30% anual”.

Inflación y mercados

Sergio González, head de asset management en Cohen Aliados Financieros sostuvo que los indicadores de alta frecuencia con seguimiento semanal de precios, ubican la inflación de agosto “en un rango de 1,9% a 2,0% mensual, consistente con esa dinámica de desaceleración. En este contexto, sostenemos nuestra recomendación de mantener posiciones en instrumentos que ajustan por inflación, que continúan ofreciendo la mejor relación entre cobertura y rendimiento real dentro de la curva en pesos”.

En cuanto a la lectura de los mercados, Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamérica, señaló que “no pasa únicamente por la variación mensual, sino por lo que el dato revela sobre la relación entre inflación, tasas y tipo de cambio. Los inversores evaluarán si los rendimientos en pesos continúan ofreciendo una compensación real atractiva y cómo queda posicionada la tasa fija frente a los instrumentos ajustados por CER”.

“Más allá del resultado puntual, lo importante será determinar si la inflación logra consolidarse por debajo del 2% y si esa moderación también se refleja en el componente núcleo. Un dato en línea o inferior a lo esperado podría sostener el atractivo de los instrumentos a tasa fija y aportar mayor previsibilidad al mercado en pesos; una sorpresa al alza, en cambio, podría fortalecer la demanda de activos ajustados por inflación y otras alternativas de cobertura”, agregó Colombo.

A estos factores agregó condicionamientos desde el exterior, donde las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal, el comportamiento del dólar y los precios de la energía influyen sobre acciones, bonos emergentes y criptoactivos. Para Colombo, “en ese contexto, la inflación argentina será una señal relevante, pero deberá analizarse junto con la estabilidad cambiaria, la evolución de las reservas y las condiciones globales de liquidez”.

LM/MSS