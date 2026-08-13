Caen los activos argentinos en Wall Street y el riesgo país se mantiene por encima de los 470 puntos

El mercado argentino opera este jueves con tono negativo, en una jornada marcada por la estabilidad del dólar y la expectativa por el dato de inflación de julio. El S&P Merval cae 0,7% y los ADRs argentinos retroceden hasta 1,7% en Wall Street, mientras el riesgo país se mantiene en torno a los 467 puntos básicos.

El Gobierno anticipó que el Banco Central comprará otros US$10.000 millones antes de las elecciones

En el frente cambiario, el dólar oficial continúa en $1.515 y el mayorista en $1.492, en contraste con un blue que avanza $5.

Desempeño dispar en Wall Street

El S&P Merval cae 0,9% a 2.972.620,51 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más caen son: Loma Negra (-2,4%), Ternium (-1,9%) y BYMA (-1,7%).

En Nueva York, los ADRs de empresas locales caen hasta 2,2% encabezados por Loma Negra, seguido de Supervielle (-1,6%), y Pampa Energia (-1,3%). A contramano, Edenor sube 4,5%.

Los bonos soberanos operan dispares en el terreno local. Suben hasta 0,2% de la mano del GD41, aunque otros como el BonarAN29 cae cede 0,3%. En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan opera en los 473 puntos básicos

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 13 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del miércoles.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.492, sin cambios respecto al cierre del miércoles. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, $5 por encima del cierre del miércoles. Por el lado del MEP, opera a $1.525, $2 por debajo del cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.585, $9 por debajo de la cotización del miércoles.

Licitación de deuda: el Gobierno logró un rollover de más del 100% y captó US$ 50 millones con Bonar 2029

En la licitación de deuda de este miércoles 12 de agosto, el Ministerio de Economía adjudicó un total de $4,49 billones, habiendo recibido ofertas por $6,49 billones, lo cual significa un rollover de 100,26% sobre los vencimientos.

El instrumento más demandado fue la LECAP con vencimiento en 2026, donde los inversores colocaron $3,29 billones a una tasa 2,11% TEM, 28,54% TIREA. Además captó otros US$ 50 millones a 8,72% TIREA (8,39% TNA) a través del Bonar 2029.

INDEC publica la inflación de julio: estiman que rondará el 2%

El INDEC difundirá el índice de inflación correspondiente a julio, con estimaciones privadas que ubican la variación mensual alrededor del 2%. El dato genera expectativa porque supondría una aceleración respecto de junio, cuando el registro había quedado en 1,9%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, realizado entre el 29 y el 31 de julio, y en el que intervienen más de 40 consultoras y estudios de análisis, estimó una inflación de 2% para julio. El dato tampoco sufrió cambios respecto de la proyección anterior que habían realizado las mismas consultoras. Incluso, los diez participantes que mejor proyectaron la variable en el pasado calcularon un 1,9% para julio, mientras que para la inflación núcleo la mediana del relevamiento se ubicó en 1,8%.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,83%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,97%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,50% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,37%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,10% y el CAC francés cae 0,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,45%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,17%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,50%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,56% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,24%.

FN