Wall Street opera sin rumbo: caen las tecnológicas y el mercado espera señales de Irán y del empleo en EE.UU.

Las acciones operaban sin una dirección clara debido a la debilidad del sector tecnológico, mientras los inversionistas esperaban novedades sobre las conversaciones entre EE.UU. e Irán y se preparaban para el informe clave de empleo de EE.UU. que se publicará el viernes.

Los futuros del S&P 500 avanzaban 0,2%, mientras que los del Nasdaq 100 retrocedían 0,3%. El fabricante de memorias Sandisk Corp. caía 9% en las operaciones previas a la apertura y su rival Western Digital Corp. se desplomaba 15% después de que ambas compañías presentaran sus resultados. AppLovin Corp. perdía 16% tras incumplir las estimaciones de ingresos de los analistas.

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La atención también estaba puesta en los US$101.000 millones en acciones de SpaceX que quedarán disponibles para negociación el jueves. Los títulos avanzaban ligeramente en las operaciones previas a la apertura, después de que el primer informe trimestral de la compañía desde su salida a bolsa provocara una caída de 14%.

La pausa en el repunte liderado por las tecnológicas se produce mientras los inversionistas reevalúan las valoraciones después de que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se recuperaran de la venta masiva del mes pasado. Los operadores también siguen de cerca el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes, que se espera muestre un fortalecimiento del mercado laboral, en busca de señales sobre el rumbo de la política de la Reserva Federal.

Mientras tanto, el Brent se mantenía cerca de los US$80 por barril después de que Irán dijera que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una ruta marítima propuesta a través del estrecho de Ormuz, lo que aumenta la posibilidad de que se reanuden los flujos energéticos por esta vía estratégica. Sin embargo, un acuerdo duradero entre EE.UU. e Irán que ayude a aliviar la inflación y la presión alcista sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro sigue siendo esquivo. El presidente Donald Trump dijo el miércoles que “verá qué pasa” con las negociaciones en curso.

“Hasta que se confirme una evolución más positiva en Medio Oriente y antes de los importantes datos de empleo de EE.UU. de mañana, los mercados han adoptado una postura de esperar y ver”, dijo Karl Steiner, jefe de análisis de SEB. “Esto se refleja en el comportamiento de las bolsas, un precio del petróleo prácticamente sin cambios y movimientos limitados en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años”.

El índice Stoxx Europe 600 avanzaba 0,4% mientras la temporada de resultados llega a su fin. Deutsche Telekom AG, la mayor empresa de telefonía de Europa, subía más de 5% tras ampliar su programa de recompra de acciones. Diageo Plc se disparaba más de 11% después de proyectar un retorno al crecimiento. Siemens AG se desplomaba luego de decepcionar a los inversionistas con una modesta mejora de sus perspectivas.

El DAX alemán avanzaba levemente después de que los pedidos de fábrica aumentaran en junio más de lo previsto por los analistas, otra señal de que la esperada recuperación de la mayor economía de Europa podría finalmente estar tomando fuerza.

El sector de semiconductores también concentró la atención en Asia, donde el índice Kospi de Corea del Sur —considerado un referente para las operaciones ligadas a la inteligencia artificial— caía 4,8%, liderado por las pérdidas de SK Hynix Inc. y Samsung Electronics Co.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg…

“Hoy sigue pareciendo una jornada de espera desde una perspectiva macroeconómica. El informe de nóminas de mañana parece binario: una segunda lectura débil reforzaría el argumento a favor de una postura más flexible, mientras que un dato sólido sugeriría que las cifras de junio fueron una anomalía y adelantaría las expectativas sobre la próxima subida de tasas”.

—Skylar Montgomery Koning, estratega macroeconómico.

Un indicador de Bloomberg sobre el dólar mantenía las pérdidas de la sesión anterior, mientras que los bonos del Tesoro permanecían estables y el rendimiento del bono de referencia a 10 años rondaba el 4,62%. El oro spot subía hasta 1,4% y superaba brevemente los US$4.300 la onza.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían 0,2% a las 6:40 a.m. de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,4%.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones avanzaban 0,2%.

El Stoxx Europe 600 ganaba 0,4%.

El índice MSCI World permanecía prácticamente sin cambios.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot se mantenía prácticamente sin cambios.

El euro operaba estable en US$1,1542.

La libra esterlina permanecía estable en US$1,3460.

El yen japonés cotizaba prácticamente sin cambios en 157,85 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin retrocedía 0,3% hasta US$64.595,70.

El ether perdía 0,6% hasta US$1.903,46.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaba un punto básico hasta 4,62%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años permanecía prácticamente sin cambios en 3,11%.

El rendimiento del bono británico a 10 años se mantenía estable en 4,90%.

Materias primas