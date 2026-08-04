El dólar blue se hunde $15, mientras el Merval y los ADRs argentinos caen con fuerza

El mercado argentino opera con señales contrapuestas este martes 4 de agosto. Mientras el dólar blue registra una fuerte baja de $15 y se vende a $1.545, el tipo de cambio mayorista avanza $4 hasta los $1.497 y el contado con liquidación sube a $1.580. El dólar oficial, por su parte, se mantiene sin modificaciones en $1.515 en las pantallas del Banco Nación.

La recaudación de julio mejoró 1,2% real impulsada por el vencimiento de Ganancias

En el segmento bursátil predomina la cautela: el S&P Merval cae 1,2% y los ADRs argentinos retroceden hasta 3,4% en Wall Street, con las compañías energéticas al frente de las pérdidas. En contraste, los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de subas y el riesgo país desciende levemente hasta los 410 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 4 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del lunes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.497, con una suba de $4 respecto al cierre del lunes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, $15 por debajo del cierre del lunes. Por el lado del MEP, opera a $1.523, sin cambios respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.580, $5 por encima de la cotización del lunes.

Desempeño a la baja en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval cae 1,2% a 3.235.035,190 puntos mientras que las acciones que más bajan son las energéticas: Transportadora de Gas del Sur (-3,3%), Edenor (-3,3%) e YPF (-2,8%). Los ADRs también se hunden con fuerza hasta 3,4% por parte de Edenor, y Transportadora de Gas del Sur con el 3,2%.

En tanto, los bonos en dólares operan al alza con el GD30D a la cabeza, aumentando 0,6%. En ese contexto, el riesgo país cae 0,2% hasta los 410 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

La recaudación de julio mejoró 1,2% real impulsada por el vencimiento de Ganancias

La recaudación tributaria en junio alcanzó los $22.965.441 millones, con una variación interanual de 35,1%, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En términos reales, habría crecido 1,2%.

Según la Agencia, el principal factor positivo fue el vencimiento especial en julio del pago del saldo de declaración jurada de Ganancias y Bienes personales de personas humanas del período fiscal 2025. En el año anterior éste había sido en junio.

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Desde Max Capital destacaron que al igual que en los últimos meses, los ingresos vinculados al comercio exterior continuaron mostrando un desempeño débil. Por su parte, la recaudación por derechos de exportación cayó 22,8% i.a. en términos reales, reflejando la reducción de las alícuotas, mientras que la recaudación por derechos de importación disminuyó 26,8% i.a. en términos reales debido a menores aranceles y un menor volumen de importaciones. La recaudación asociada a la actividad doméstica también mostró señales de debilidad: el IVA cayó 0,5% i.a. y el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios retrocedió 11,1% i.a. en términos reales. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron 3,0% i.a. en términos reales.

Del mismo modo, advirtieron que en conjunto, "la recaudación tributaria acumulada en los primeros siete meses del año se ubicó 4,3% por debajo, en términos reales, del mismo período del año pasado".

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street operan con fuertes alzas este martes y el petróleo retrocede hasta la zona de US$80 por barril impulsados por las expectativas en torno a las negociaciones en Medio Oriente.

Así, el índice S&P 500 sube 1,2% hasta los 7.690 puntos. De esta manera, alcanza un nuevo récord. En tanto, el ponderador industrial Dow Jones salta 1,5% y el tecnológico Nasdaq, 1,7%.

Por su parte, el petróleo Brent —de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina— se hunde 4% hasta US$ 80,41 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 4,6% hasta los US$ 76,66 el barril.

Mientras tanto, en Europa el Euro Stoxx sube 0,9%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,8% y el CAC francés acompaña con 0,4%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,4%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,60%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,62%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,62% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,23%.

FN