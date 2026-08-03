La recaudación de julio mejoró 1,2% real impulsada por el vencimiento de Ganancias

La recaudación tributaria en junio alcanzó los $22.965.441 millones, con una variación interanual de 35,1%, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En términos reales, habría crecido 1,2%.

Según la Agencia, el principal factor positivo fue el vencimiento especial en julio del pago del saldo de declaración jurada de Ganancias y Bienes personales de personas humanas del período fiscal 2025. En el año anterior éste había sido en junio.

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- Impuesto al Valor Agregado Neto: $6.825.626 millones (32,8% i.a.). El IVA Impositivo aumentó 41,4%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 13,1%.

En el IVA Impositivo, incidió favorablemente que hubieron reafectaciones netas positivas, “reflejo de una mayor cancelación de obligaciones de IVA Impositivo con saldos a favor de otros impuestos y una menor utilización de saldos de IVA para cancelar otras obligaciones. En el año anterior, las reafectaciones netas fueron negativas”. En relación con el año anterior, afectó negativamente el incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago y mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos.

En el IVA Aduanero afectó negativamente un día hábil menos en relación al año anterior y positivamente el incremento del tipo de cambio.

- Impuesto a las Ganancias: recaudó $5.111.219 millones (64,7% i.a). “Este mes operó el vencimiento especial dispuesto para el pago del saldo de declaración jurada de personas humanas período fiscal 2025, que en el año anterior fue en junio. Este vencimiento también incluyó la modalidad optativa de pago mediante el Régimen Simplificado de Ganancias, en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal”, señaló ARCA

- Impuesto a los Débitos y Créditos: $1.545.029 millones (18,7% i.a.).

- Ingresos por Seguridad Social: $6.300.720 millones (29,4% i.a.).

- Derechos de Exportación: $1.192.117 millones (3,1% i.a.).

- Derechos de Importación y otros: $575.667 millones (-2,3% i.a.).

- Bienes Personales: $171.056 millones (69,2% i.a.).

- Impuesto a los Combustibles: $638.389 millones (67,8% i.a.).

Performance real

Nadin Argañaraz, presidente el IARAF, señaló afirmó que la recaudación tributaria nacional total habría crecido un 1,2% real interanual, teniendo en cuenta una inflación estimada de 1,85%.

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del -0,5% en términos reales respecto a julio de 2025 (IVA impositivo 5,9% e IVA aduanero -15,3%).

“El segundo tributo de mayor importancia relativa, Aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un -3,0% real interanual. Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal”, afirmó Argañaraz.

Además, se habría registrado la séptima caída real interanual consecutiva en varios de los principales impuestos, tales como Derechos de importación (-26,8%), Derechos de exportación (-22,7%), Créditos y Débitos en Cta. Cte. (-11,1%) e Impuestos internos (-9,7%).

Los tributos que mostraron crecimiento fueron Bienes Personales (26,7%), el impuesto a los combustibles (25,7%) y Ganancias (23,4%).

LM