Presión tributaria en mínimos históricos: por qué las PyMEs todavía no sienten la baja de impuestos

Tras conocerse un informe que ubica la presión tributaria en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, el tributarista, Marcelo Rodríguez, en diálogo con Canal E, sostuvo que la tendencia refleja una decisión política del Gobierno.

"Este informe da una muestra clara de la voluntad del Ejecutivo, de esta administración, de reducir la presión fiscal a niveles que, bueno, si nos retrotraemos a la época del presidente Macri, también había sido una intención central reducir guarismos razonables", planteó Marcelo Rodríguez.

En qué se diferencia la reducción impositiva de la del 2015

En ese sentido, destacó que, "si nos retrotraemos al 2015, donde era el 33%, se ve una baja muy sostenida".

Sin embargo, Rodríguez aclaró que esa mejora macroeconómica todavía no se percibe en la economía cotidiana. "Yo diría que son temas macro que tal vez no lo podemos percibir en el día a día, es decir, los consumidores finales o las PyMEs realmente no perciben en el día a día que exista esta reducción tangible", resaltó.

El impacto de la presión impositiva en las PyMEs

Asimismo, explicó que el mayor problema continúa siendo la presión de los tributos provinciales y municipales: "Repito que esto no es el pulso de la calle, no es el pulso de la PyME, está fuertemente atosigada con la presión, sobre todo de impuestos locales, de ingresos brutos y tasas municipales".

Además, el entrevistado remarcó que esos costos terminan trasladándose al consumidor. "Inexorablemente también coaxial a considerar que el consumidor final, que finalmente asume todos los costos, no perciban que esto es interesante de lo máximo", expresó.

Como aspecto favorable, destacó que la reducción de impuestos se financia con un menor gasto público: "Lo positivo, yo diría, a diferencia de lo que pasó en la época de Macri, es que esta baja en la presión fiscal no está implicando la necesidad de un financiamiento externo tan significativo como en aquel entonces, sino que viene de la reducción tan significativa que hemos tenido del gasto público".