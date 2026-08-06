El Riesgo País escala a 446 puntos tras una jornada de toma de ganancias en Wall Street

El Riesgo País registró un reajuste al alza y cerró este jueves 6 de agosto de 2026 en 446 puntos básicos, interrumpiendo la tendencia de descompresión observada en las últimas semanas y alejándose de los mínimos intradiarios alcanzados en el inicio del mes. El índice elaborado por la entidad financiera norteamericana JP Morgan asimiló un reacomodamiento técnico y una toma de ganancias en las paridades de los títulos públicos soberanos en dólares, los cuales operaron con caídas generalizadas en la plaza externa de Wall Street.

El dólar aflojó, pero los bonos presionaron al mercado argentino

A pesar de este incremento de 18 unidades respecto del cierre previo, la prima de riesgo se mantiene consolidada por debajo del umbral de los 500 puntos, sostenida en el frente doméstico por la firmeza del ancla fiscal del Tesoro Nacional y el marco institucional provisto por los recientes entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Riesgo País de la República Argentina concluyó las operaciones de este jueves en 446 puntos, lo que representó un incremento del 4,21% respecto del cierre anterior. Durante el transcurso de la sesión comercial en las plazas financieras internacionales, el indicador administrado por JP Morgan inició la rueda manifestando un valor de apertura de 428 puntos. Traccionado por la rotación de carteras de inversión y la mayor presión vendedora sobre los activos de renta fija soberana en moneda extranjera, el índice avanzó de manera paulatina hasta establecer su techo intradiario y precio de cierre definitivo.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador financiero de JP Morgan estuvo marcada por una acentuada volatilidad operativa que posicionó al diferencial de tasas cerca de sus niveles mínimos de los últimos ocho años. Durante las ruedas finales del mes anterior, el diferencial de rendimiento crediticio había logrado afianzar su canal de descompresión por debajo del umbral de las 500 unidades, convalidando registros de 445 puntos básicos en las sesiones del miércoles 29 y jueves 30 de julio.

La corriente compradora sobre las paridades de la deuda en moneda extranjera se intensificó significativamente durante el cierre mensual del viernes 31 de julio, rueda en la que el indicador descendió once posiciones hasta alcanzar la franja de los 430 puntos básicos como respuesta a los anuncios económicos oficiales. Dicha dinámica alcista sobre los bonos globales se profundizó fuertemente en la apertura semanal del lunes 3 de agosto, cuando una alta demanda de activos emergentes empujó al índice a sufrir una marcada caída de 19 unidades, alcanzando un mínimo intradiario de 411 puntos básicos.

Las sesiones posteriores introdujeron un escenario de reacomodamiento técnico y tomas de ganancias selectivas que presionaron sobre las paridades de los títulos públicos en Wall Street. La prima de riesgo anotó rebotes progresivos hacia los 421 puntos el martes 4 de agosto y los 428 puntos básicos el miércoles 5 de agosto, movimiento que se aceleró durante la rueda de hoy hasta alcanzar las 446 unidades.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados en el ámbito bursátil global como el activo financiero libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para acceder al crédito internacional. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.