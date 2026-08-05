El Riesgo País cerró este miércoles 5 de agosto en 428 puntos básicos, anotando una suba marginal de cuatro unidades respecto de la sesión bursátil previa y consolidando su posicionamiento estratégico por debajo de la barrera técnica de los 500 puntos. El mercado financiero local atravesó una jornada caracterizada por la cautela operativa y el acople parcial a tomas de ganancias internacionales, lo que derivó en retrocesos de hasta el 0,5% en las paridades de los títulos soberanos en dólares cotizados en Wall Street.

El dólar arrancó la jornada a la baja mientras que los activos argentinos registraron perdidas en Wall Street

A pesar de este ligero reacomodamiento, el spread crediticio medido por JP Morgan sostiene una marcada descompresión de mediano plazo, apuntalado por el ancla fiscal del Tesoro Nacional y el marco institucional provisto por los recientes acuerdos multilaterales.

El Riesgo País de la República Argentina concluyó la rueda comercial de este miércoles 5 de agosto de 2026 en 428 puntos, lo que representó un avance diario de cuatro unidades en comparación con el cierre formal del martes. Durante el transcurso de las negociaciones, los activos de renta fija soberana en moneda extranjera operaron con una leve tendencia a la baja que presionó sobre la prima de riesgo. Este reajuste se alineó con el comportamiento del mercado de renta variable local, donde el índice S&P Merval anotó una contracción del 0,3%, reflejando una postura prudente por parte de las carteras de inversión.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por JP Morgan estuvo caracterizada por un canal de compresión que afianzó el diferencial de rendimiento soberano en sus niveles mínimos de los últimos ocho años. Durante el cierre del mes anterior, el indicador financiero logró quebrantar la barrera de las 450 unidades, situándose en 445 puntos básicos en las ruedas del miércoles 29 y jueves 30 de julio. Esta estabilidad técnica se vio favorecida por el visto bueno brindado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la quinta revisión del programa de facilidades extendidas y la visita de su directora gerente, Kristalina Georgieva, a Buenos Aires.

El tramo final de julio y el inicio de agosto intensificaron la corriente compradora sobre las paridades de la deuda en dólares. En la sesión del viernes 31 de julio, el spread retrocedió once posiciones hasta alcanzar los 430 puntos básicos, respuesta directa del mercado ante el paquete de anuncios económicos y fiscales emitido por el Poder Ejecutivo. Dicha dinámica alcista sobre los bonos globales se profundizó durante la apertura semanal del lunes 3 de agosto, cuando el índice experimentó una marcada caída de 19 unidades que llevó a la prima crediticia hasta un mínimo intradiario de 411 puntos básicos.

La posterior rueda del martes 4 de agosto introdujo una toma de utilidades que hizo rebotar al indicador hacia las 424 unidades, movimiento que precedió al ajuste técnico registrado en la jornada de hoy hacia los 428 puntos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados en el ámbito bursátil global como el activo libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para acceder al crédito internacional. Un incremento sustained en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.