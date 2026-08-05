Wall Street pierde impulso por los balances tecnológicos y el rebote del petróleo

Una racha de cuatro jornadas de avances de las acciones estadounidenses perdió algo de impulso mientras los inversionistas evaluaban la más reciente tanda de resultados de las grandes tecnológicas, al tiempo que el petróleo subía por una nueva amenaza contra el transporte marítimo en Medio Oriente, que moderó el optimismo sobre las conversaciones entre EE.UU. e Irán.

El dólar arrancó la jornada a la baja mientras que los activos argentinos registraron perdidas en Wall Street

Los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,3%, mientras que los del Nasdaq 100 operaban prácticamente sin cambios. Nvidia Corp. subía en las operaciones previas a la apertura después de que un socio clave informara un fuerte aumento de sus ventas mensuales, una señal de que la demanda para el despliegue mundial de infraestructura de inteligencia artificial sigue firme. Arista Networks Inc. se disparaba hasta un 14% tras proyectar ingresos para el tercer trimestre superiores a lo esperado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, SpaceX caía más de un 10% en las operaciones previas a la apertura después de proyectar un gasto mayor al previsto en su negocio de inteligencia artificial. Advanced Micro Devices Inc. retrocedía cerca de un 8% tras presentar unas previsiones de ventas que decepcionaron al mercado.

La reciente corrección ha llevado las valoraciones tecnológicas a niveles más razonables, lo que ha contribuido a restaurar la confianza de los inversionistas tras un período de volatilidad que provocó pérdidas en varios fondos de cobertura el mes pasado. El índice MSCI World Semiconductor llegó a desplomarse más de un 20% desde su máximo de junio, afectado por las dudas sobre la sostenibilidad del auge del gasto en inteligencia artificial y por los avances de China en la fabricación de chips de última generación. Desde entonces, el indicador ha recuperado un 15%.

“Aunque hubo cierta decepción a nivel microeconómico, las cifras siguen confirmando que la tendencia macro general permanece intacta, ya que respaldan la solidez del despliegue de capacidad de cómputo”, afirmó Stephan Kemper, director de inversiones de BNP Paribas Wealth Management Germany. “Por ello, el sector tecnológico en su conjunto puede beneficiarse, incluso si algunos actores individuales salen perjudicados”.

Entretanto, el Brent revirtió parte de la caída del 5,3% registrada el martes después de que los rebeldes hutíes de Yemen amenazaran con intensificar los ataques contra embarcaciones sauditas en el norte del Mar Rojo. Aun así, la materia prima se mantenía cerca de US$80 por barril después de que Axis informara que Washington, Teherán y Omán estaban cerca de alcanzar un acuerdo para reanudar el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Eso está aliviando los temores inflacionarios y la presión alcista sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro.

“A medida que los precios del petróleo regresan al rango de US$75-US$80 por barril, los mercados pueden volver a centrarse en los fundamentos, que siguen siendo sólidos”, señaló Mohit Kumar, estratega de Jefferies International. “Los resultados han sido buenos y todavía hay mucha liquidez disponible. El posicionamiento es muy limpio, lo que crea un escenario favorable para un nuevo avance de los activos de riesgo”.

Las tres presiones que impulsaron la reciente corrección —las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial, el aumento de los rendimientos de los bonos y el alza del petróleo— están disminuyendo al mismo tiempo, afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets en Singapur. Los sólidos resultados están tranquilizando a los inversionistas al confirmar que la demanda por inteligencia artificial sigue firme, mientras que la baja del petróleo y de los rendimientos está reduciendo la presión sobre las valoraciones, explicó.

La normalización del mercado petrolero tomará “mucho tiempo”, afirmó Emily Ashford, de Standard Chartered.

El índice Stoxx Europe 600 borró sus ganancias iniciales, con Novo Nordisk A/S cayendo un 4% después de que las ventas de su popular medicamento para bajar de peso Wegovy decepcionaran a los inversionistas. HSBC Holdings Plc también retrocedía tras una serie de rebajas de recomendación por parte de analistas.

El dólar, considerado el principal refugio durante el conflicto en Medio Oriente, se debilitaba frente a la mayoría de las divisas del Grupo de los 10. Un índice de Bloomberg que mide la fortaleza de la moneda retrocedía un 0,1%, encadenando su tercera jornada de pérdidas. Los bonos del Tesoro operaban estables.

El oro, la plata y el platino avanzaban, ya que estos metales preciosos, que no generan intereses, suelen beneficiarse cuando las tasas de interés no aumentan.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían un 0,3% a las 6:23 a.m. de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 operaban prácticamente sin cambios.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average avanzaban un 0,2%.

El Stoxx Europe 600 se mantenía prácticamente sin cambios.

El índice MSCI World ganaba un 0,2%.

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot permanecía prácticamente sin cambios.

El euro cotizaba estable en US$1,1539.

La libra esterlina se apreciaba un 0,1%, hasta US$1,3467.

El yen japonés operaba prácticamente sin cambios en 157,77 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin retrocedía un 0,3%, hasta US$64.099,66.

El ether perdía un 0,3%, hasta US$1.869,2.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años permanecía prácticamente sin cambios en 4,61%.

El rendimiento del bono gubernamental alemán a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 3,11%.

El rendimiento del bono gubernamental británico a 10 años permanecía prácticamente sin cambios en 4,90%.

Materias primas