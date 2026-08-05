El dólar arranca la jornada a la baja mientras que los activos argentinos registran perdidas en Wall Street

La jornada de este miércoles 5 de agosto arranca con un dólar a la baja pero con los activos argentinos sufriendo pérdidas en Wall Street. Los ADRs y bonos cotizan en su mayoría a la baja mientras que el riesgo país supera los 420 puntos básicos.

Milei retrocedió y suspendió el decreto sobre los puertos para destrabar el conflicto con los prácticos

En el plano internacional, los principales índices de Wall Street suben este miércoles, con la bolsa norteamericana extendiendo las ganancias por el optimismo en torno a un posible acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que redujo las preocupaciones por la inflación y llevó a los inversionistas a disminuir sus expectativas de nuevos aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 5 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del martes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.496, sin cambios respecto al cierre del martes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, $5 por debajo del cierre del martes. Por el lado del MEP, opera a $1.522, $3 por encima respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.578, $3 por debajo de la cotización del martes.

Desempeño a la baja en Wall Street

El S&P Merval cae levemente con el 0,8% a 3.163.232,530 puntos básicos. Entre las acciones que más suben se encuentra Ternium (+2,7%), Metrogas (+1,3%), y Banco Macro (+1%), mientras que las que más caen son: BBVA, Banco Macro e YPF, con 2,4, 2,3 y 1,9%. Los ADRs operan mixtos con Central Puerto como el que más sube con el 0,3%, y el que más baja YPF con el 1,6%.

Los bonos en dólares anotan mayoría de bajas en Wall Street este miércoles con caídas de hasta 0,5% del AL35D, mientras que el riesgo país sube 0,7% hasta los 424 puntos.

Créditos en crisis: la mora frenó su suba tras 19 meses, pero Milei rechazó intervenir para asistir a los deudores

Un informe de la consultora 1816 mostró que en junio se interrumpió la racha de 19 aumentos consecutivos en el incumplimiento de pagos, pero el debate sigue abierto luego de que el presidente Javier Milei descartara una intervención estatal y defendiera que la solución debe surgir de acuerdos entre bancos y clientes.

El planteo presidencial llegó en un contexto en el que distintos estudios coinciden en que millones de personas enfrentan dificultades para sostener sus deudas, aunque difieren sobre la evolución más reciente del fenómeno y las causas que explican su crecimiento.

Índice Big Mac: el peso argentino está 19% sobrevaluado y el dólar teórico supera los $1.750

La actualización de julio del índice Big Mac volvió a poner bajo la lupa el valor del peso argentino. Según la medición elaborada por la revista británica The Economist, la moneda local se encuentra 19% sobrevaluada frente al dólar cuando el precio de la hamburguesa se ajusta por el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de cada país.

El relevamiento tomó para la Argentina un precio de $8.700 por unidad y un tipo de cambio de aproximadamente $1.473 por dólar. De esta manera, el Big Mac argentino quedó valuado en US$ 5,91, frente a los US$ 6,22 que cuesta el mismo producto en Estados Unidos.

Endeudamiento familiar: dos de cada tres argentinos no llegan al día 20 y la deuda ya forma parte del ingreso

Sin embargo, al incorporar las diferencias de ingresos entre los países, el resultado cambia. La versión ajustada del índice determinó que el peso está sobrevaluado en un 19%, lo que ubicó a la Argentina en el puesto 14 entre las monedas más apreciadas frente al dólar bajo ese criterio.

Aplicado mecánicamente al tipo de cambio utilizado en el relevamiento, ese desvío arrojaría una referencia teórica cercana a los $1.753 por dólar. No obstante, se trata de una estimación derivada del indicador y no de una proyección cambiaria ni de una recomendación sobre cuál debería ser el valor de la divisa.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,52% y extiende su marca histórica, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,12% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,02%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,01% y el CAC francés acompaña con0,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,37%.

Por su parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,68% hasta US$ 78,77 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retroceden 1,1%, hasta los US$ 74,9 el barril.

FN