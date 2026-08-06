Los activos argentinos en Wall Street operaron a la baja y el riesgo país quedó al borde de los 450 puntos

El mercado argentino operó con señales mixtas este jueves 6 de agosto, en una jornada atravesada por la renovación del swap de monedas con China y la suba de las reservas internacionales por encima de los US$ 50.000 millones. En el frente cambiario, el dólar blue bajó $10 hasta los $1.530, mientras que el oficial se vendió a $1.520 en el Banco Nación y el mayorista subió a $1.499.

El Banco Central renovó el swap de monedas con China por cinco años

En la plaza bursátil, el S&P Merval cayó 1%, impulsado por las acciones energéticas, mientras que los ADRs argentinos operaron mixtos en Wall Street. Los bonos soberanos en dólares, en cambio, registraron mayoría de bajas y el riesgo país subió hasta los 446 puntos básicos. El contexto financiero también está marcado por la decisión del BCRA de extender de tres a cinco años el swap con el Banco Popular de China por 130.000 millones de yuanes, con una activación vigente equivalente a US$5.000 millones.

Desempeño a la baja en Wall Street

El S&P Merval cayó 1% a 3.123.854,640 puntos, mientras que medido en dólares se mantiene debajo de los 2.000 puntos. Entre las acciones líderes, se destacan las bajas de Banco Macro (-3%), Grupo Financiero Galicia (-2,1%) y Cresud (-1,6%).

En Wall Street, las acciones de empresas locales operaron con mayoría de bajas encabezadas por Mercado Libre (-5,3%) tras presentar el balance del segundo trimestre. Si bien la empresa superó las expectativas tanto en ingresos como en ganancias, el resultado operativo mostró una caída del 17% interanual y el margen se redujo desde 12,2% hasta 6,7%.

En tanto, Banco Macro, y Grupo Financiero Galicia, escoltaron la empresa liderada por Marcos Galperín, con bajas de 3,1% y 2,7%, respectivamente.

Los bonos soberanos que operan en Wall Street cotizaron en su mayoría en rojo, donde las mayores caídas se dan en el Bonar 2041 (-1,2%) y el Global 2038 (-0,5%). El riesgo país, índice que mide el J.P Morgan opera en los 446 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 6 de agosto, el dólar oficial cotizó a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del miércoles.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.499, $3 por encima respecto al cierre del miércoles. En ese sentido, el dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, $10 por debajo del cierre del miércoles. Por el lado del MEP, operó a $1.520, $1 por encima del cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.559, $20 por debajo de la cotización del miércoles.

El BCRA renovó el swap de monedas con China por cinco años

Através de un comunicado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la extensión de su acuerdo bilateral de intercambio de monedas (swap) con el Banco de la República Popular de China (PBoC) por un monto de 130.000 millones de yuanes. Esta línea equivale a cerca de US$ 19.000 a 20.000 millones y sirve como respaldo para las reservas internacionales y el comercio bilateral.

Según la autoridad monetaria el nuevo entendimiento extiende el plazo de vigencia del acuerdo de tres a cinco años, una modificación que, de acuerdo con el organismo, permitirá “brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”.

La firma se concretó justo un día antes del vencimiento formal del contrato anterior, previsto para este jueves 6 de agosto, y llega tras semanas de negociaciones en las que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había confirmado la intención de extender el mecanismo. “Estamos hablando con ellos igual que todas las últimas veces para extenderlo, no hay ningún plan de eliminarlo”, había dicho Bausili a mediados de año.

En su comunicado, el Banco Central menciona que "la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009".

Las reservas del Banco Central superaron los US$ 50 mil millones y llegaron a su nivel más alto en siete años

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) subieron este miércoles 6 de agosto y superaron los US$ 50.000 millones. Tras haber registrado un alza de US$ 417 millones en el día, las reservas internacionales cerraron la jornada en US$ 50.059 millones.

De esta manera, las reservas del BCRA superan los US$ 50.000 millones por primera vez bajo la gestión de Javier Milei, y llegaron a su nivel más alto en siete años.

Este número de reservas no se veía desde septiembre de 2019, cuando en la presidencia de Mauricio Macri se ubicaron en US$ 50.085 millones.

Según explicaron desde la autoridad monetaria, el alza estuvo influenciada por la suba de las cotizaciones de los activos; en particular, el oro registró un incremento cercano al 4% y cotiza a US$ 4.308 por onza.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,02%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,76%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,31% y el CAC francés acompaña con 0,81%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,06%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,49%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,57%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 4,58% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,89%.

Por su parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,01% hasta US$ 81,08 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 1,58%, hasta los US$ 76,41 el barril.

FN