Millennium y Anthropic desarrollarán un analista de riesgos basado en inteligencia artificial

Millennium Management se asoció con Anthropic PBC para desarrollar un analista de riesgos impulsado por inteligencia artificial y ampliar el uso de los modelos de la empresa creadora de Claude en toda la firma de fondos de cobertura.

Ingenieros de Anthropic trabajarán junto con los equipos de tecnología y gestión de riesgos de Millennium para desarrollar el analista digital de riesgos, según comunicados difundidos el jueves por ambas compañías. La herramienta ayudará a los responsables de riesgos a tomar decisiones y a obtener nuevos análisis sobre distintas clases de activos.

La alianza también permitirá ampliar las pruebas de los modelos más avanzados de Anthropic sobre algunos de los procesos más sofisticados de Millennium, profundizando la adopción de las herramientas de la desarrolladora de inteligencia artificial en toda la organización.

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La inteligencia artificial y la ficción de la autonomía

“Creemos que la inteligencia artificial puede establecer un nuevo estándar para lo que nuestras personas son capaces de lograr”, afirmó Vlad Torgovnik, director de Información de Millennium. La alianza “demuestra cómo la IA impulsa la innovación en áreas clave de nuestro negocio, manteniendo al mismo tiempo el criterio humano en el centro de la toma de decisiones”.

El acuerdo se produce en medio de profundos cambios en la industria de gestión de activos, donde las nuevas tecnologías están elevando el nivel de exigencia para los fondos de cobertura multiestrategia. Los gestores, que llevan décadas utilizando aprendizaje automático y negociación algorítmica, ahora aceleran la exploración de cómo la inteligencia artificial puede mejorar tanto las decisiones de inversión como los procesos operativos.

Recientemente, Millennium creó un laboratorio de inteligencia artificial para ampliar el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías dentro de la firma. La colaboración con Anthropic forma parte de esa iniciativa, centrada en acelerar el acceso temprano y la evaluación de nuevos productos de IA, trabajar estrechamente con empresas del sector y atraer talento tecnológico de primer nivel.

Gestión del riesgo

La gestión del riesgo constituye uno de los pilares del modelo de negocio de los fondos multiestrategia, ya que permite generar rendimientos consistentes y convertirse en grandes actores del mercado. Estas firmas operan decenas de equipos de inversión, cada uno con sus propios objetivos, límites de riesgo y niveles de apalancamiento, diseñados para limitar rápidamente las pérdidas y preservar su ventaja competitiva.

Anthropic destacó que Millennium, que administra más de US$92.000 millones en activos, fue uno de los primeros usuarios de Claude y Claude Code. Actualmente, los empleados utilizan estas herramientas para desarrollar software, crear productos y optimizar flujos de trabajo, incluidos los de más de 340 equipos de inversión de la firma.

El fondo con sede en Nueva York perdió un 2,1% en julio, reduciendo la rentabilidad acumulada en los primeros siete meses del año a 8,2%. Los operadores enfrentaron el mes pasado la caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y a los semiconductores, mientras los inversionistas reducían posiciones por las dudas sobre la sostenibilidad del elevado gasto de capital del sector.