El Gobierno anticipó que el Banco Central comprará otros US$10.000 millones antes de las elecciones

El Gobierno nacional anticipó que el Banco Central buscará sumar al menos otros US$10.000 millones a las reservas internacionales antes de las elecciones, como parte de la estrategia oficial para fortalecer la posición externa de la Argentina de cara a 2027.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, durante una entrevista en Experiencia IDEA Rosario, donde aseguró que la autoridad monetaria continuará comprando dólares en el mercado cambiario.

“Este año acordamos comprar US$10.000 millones en reservas. Ya estamos en casi US$14.000 millones. De acá a la elección vamos a comprar US$10.000 millones más”, afirmó Daza durante el encuentro organizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La meta supone que el Gobierno buscará profundizar la acumulación de reservas incluso después de haber superado el objetivo de compras previsto inicialmente para 2026. El esquema monetario contemplaba compras por unos US$10.000 millones, con margen para ampliar ese monto si las condiciones del mercado y la demanda de dinero lo permitían.

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La apuesta del Gobierno para llegar a 2027

El fortalecimiento de las reservas es uno de los ejes de la estrategia económica oficial para el próximo año, en un contexto en el que el calendario electoral podría aumentar la volatilidad de los mercados.

“Enfrentamos el 2027 en condiciones completamente diferentes, pero completamente diferentes”, sostuvo Daza.

El funcionario planteó que la Argentina llegará al año electoral con una situación macroeconómica más sólida. “Vamos a llegar con más reservas, con superávit fiscal consolidado, con superávit de cuenta corriente, con la inflación bajando y la economía creciendo”, aseguró.

La acumulación de dólares también apunta a mejorar la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros de los próximos meses y contar con un mayor margen de maniobra frente a eventuales episodios de presión cambiaria.

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Cómo será la compra de dólares del BCRA

El programa de acumulación de reservas establece que las compras de divisas deben ser compatibles con el funcionamiento del mercado cambiario. En ese esquema, la intervención diaria del Banco Central está vinculada a una participación de hasta el 5% del volumen operado, mientras que también contempla la posibilidad de realizar compras en bloque cuando las condiciones del mercado lo permitan.

De esta manera, el Gobierno busca sostener la compra de dólares sin alterar el funcionamiento del mercado y, al mismo tiempo, acelerar la recomposición de las reservas internacionales.

Con el objetivo de sumar otros US$10.000 millones antes de las elecciones, la administración de Javier Milei apunta a llegar a 2027 con una posición externa más sólida y mayor capacidad para enfrentar eventuales tensiones financieras y cambiarias.