La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomó este martes 18 de agosto el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026, luego de la interrupción por el feriado nacional del lunes 17.

Este martes cobran, entre otros beneficiarios, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo con DNI terminado en 5, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con la misma terminación de documento.

ANSES advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: comunicado sobre datos personales

El calendario de agosto comenzó el lunes 10 y se extenderá hasta el lunes 31, dependiendo de la prestación y de la terminación del DNI. Además, algunas asignaciones mantienen períodos de cobro abiertos hasta septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El calendario para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Durante agosto, las jubilaciones y pensiones recibieron un incremento del 1,89% por la fórmula de movilidad. ANSES también informó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares con ingresos superiores al haber mínimo comenzarán a cobrar durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo comparten durante agosto el siguiente cronograma:

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Asignación por Embarazo: cuándo se cobra en agosto

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se acredita según la terminación del DNI:

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Pensiones No Contributivas: calendario de agosto

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tuvieron el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas, en tanto, pueden cobrarse para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignación por Prenatal: fechas según DNI

Para la Asignación Familiar por Prenatal, las fechas son:

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Asignación por Maternidad y Pago Único

La Asignación por Maternidad quedó habilitada durante agosto para todas las terminaciones de DNI, con período de cobro hasta el 11 de septiembre.

En el caso de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, el período de pago también se extiende hasta el 11 de septiembre para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo: cuándo se paga

Los pagos de la Prestación por Desempleo comenzarán el lunes 24 de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta y el medio de pago ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí es posible consultar las prestaciones vigentes y los próximos depósitos. ANSES mantiene disponible su calendario de pagos para cada beneficio.

En el caso de prestaciones como la Prestación Alimentar, el depósito se realiza en la misma cuenta y en la misma fecha correspondiente a la asignación principal del titular.

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