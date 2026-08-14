Vouchers educativos: el Gobierno flexibilizó los requisitos ante el aumento de la morosidad en los colegios privados

El Gobierno nacional oficializó una flexibilización en los requisitos para acceder al programa de vouchers educativos frente a un panorama donde las cuotas escolares representan un porcentaje cada vez mayor del presupuesto familiar y, el índice de morosidad que registra subas significativas en los colegios privados. Representantes de cámaras de instituciones privadas advirtieron de manera reiterada sobre el incremento en las tasas de impago de los aranceles mensuales.

El dictamen del Poder Ejecutivo nacional fue validado a través de la Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación de la Nación y tiene como objetivo principal garantizar la continuidad del recorrido pedagógico en lo que resta del ciclo lectivo.

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En un escenario socioeconómico complejo, la medida busca ampliar el universo de beneficiarios de los vouchers educativos y aliviar la carga financiera de los sectores de la clase media que eligen la educación privada para sus hijos.

La decisión del Ministerio de Capital Humano suspende hasta fin de año los artículos 14 y 21 (inciso e) del Reglamento General del programa. Esas normas establecían que, ante el atraso en el pago de dos o tres cuotas mensuales consecutivas, se debía suspender o cancelar en forma definitiva la asistencia estatal a la familia.

Vouchers educativos: ¿Cuáles son los 3 requisitos claves que se han modificado?

- Eliminación de la suspensión por morosidad: Las familias que mantengan deudas acumuladas con la institución educativa continuarán cobrando el subsidio estatal.

- Garantía de permanencia: El único criterio de validación exigido a los colegios privados será certificar la asistencia y regularidad del alumno, desvinculando la prestación social del estado administrativo de la cuota.

- Mantenimiento del tope de ingresos: La asistencia sigue orientada a grupos familiares cuyos ingresos no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La Ley de Libertad Educativa no es sinónimo de vouchers

El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos Privados de Argentina (AIEPA), Martín Zurita, manifestó que “se tomó un valor muy antiguo de la base de aranceles. En lugar de priorizar el ingreso familiar, se tomó un corte rígido donde dijeron que las escuelas debían tener subvención de más del 70%, dejando afuera a muchísimas familias que lo necesitan”.

Vouchers educativos

La preocupación por el aumento del endeudamiento en los aranceles de los colegios privados es generalizada en las cámaras del sector. Según datos de AIEPA, la morosidad en los colegios privados superó el 11% promedio, registrando un pico notorio respecto a periodos anteriores.

Morosidad: el Gobierno mantiene los vouchers educativos a las familias que adeuden cuotas en colegios privados

En tanto que, analistas de políticas públicas señalan el carácter urgente de la normativa. El especialista en economía de la educación, Javier Curcio, sostuvo que “lo que se resolvió es frenar la suspensión del beneficio a quienes hayan demorado el pago de sus cuotas. Lo que el Gobierno le pide ahora a las escuelas es que informen únicamente si los chicos están yendo a clase. Se busca proteger la escolaridad frente al deterioro de los ingresos”.

Para los tutores y padres de alumnos que ya se encuentran inscriptos en el programa, el trámite de continuidad no requiere gestiones presenciales adicionales

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