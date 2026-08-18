La falla de San Andrés alcanza su mayor tensión en 1.000 años y reaviva la alarma mundial por el 'Big One'

Cada año se producen en el planeta más de 500.000 sismos, una cifra respaldada el monitoreo global. Sin embargo, la atención de la comunidad científica internacional se centró recientemente en la falla de San Andrés, en Estados Unidos, donde una investigación confirmó que la acumulación de tensión tectónica alcanzó su nivel más elevado en los últimos 1.000 años.

Este hallazgo reactivó los temores sobre el advenimiento del 'Big One', un megaterremoto potencialmente devastador que amenaza directamente al estado de California y a casi 13 millones de habitantes expuestos.

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La acumulación de energía no solo afecta a San Andrés, sino también a su vecina, la falla de San Jacinto. La geofísica Liliane Burkhard, investigadora de la Universidad de Berna, identificó a la garganta de Cajon Pass como una verdadera "puerta sísmica". Este cruce clave puede actuar como un tapón o, por el contrario, permitir el paso de una ruptura que conecte ambas estructuras en un único evento de magnitud 7,5.

Los números de la actividad telúrica global y el hallazgo en la falla de San Andrés

Los datos estadísticos recopilados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) permiten dimensionar la frecuencia con la que tiembla la Tierra. Del medio millón de eventos anuales, alrededor de 67.000 sismos superan la magnitud 3, el equivalente a 185 temblores perceptibles por día.

Mientras que apenas 15 terremotos al año alcanzan o superan la magnitud 7, considerados altamente destructivos. En promedio, solo un sismo anual excede la magnitud 8, lo que demuestra que la inmensa mayoría de las sacudidas son imperceptibles o suceden en zonas despobladas.

Sismo de magnitud 7,4 en Colombia

En América Latina, los recientes eventos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela registrados en junio, sumados al posterior movimiento de magnitud 7,4 en Colombia, pusieron de manifiesto el riesgo sísmico latente en la región. Según datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), en ese país se reportan más de 1.000 sismos al año.

La causa principal de las tragedias radica en el colapso de infraestructuras vulnerables, construidas previamente a la implementación de normas de diseño sismorresistente o levantadas sin los controles técnicos correspondientes. Este factor constituye la denominada construcción social del desastre.

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Frente a la amenaza latente en la falla de San Andrés, diversas entidades comenzaron a tomar medidas preventivas. En California, la empresa Southern California Edison destinó una inversión de 300 millones de dólares entre 2016 y 2025 para el refuerzo sísmico de sus instalaciones.

El modelo de análisis desarrollado por Burkhard para la "puerta sísmica" estadounidense cuenta con un alto valor predictivo global. Según los autores de la investigación, este sistema metodológico resulta aplicable a sistemas de fallas similares ubicados en naciones con alta vulnerabilidad tectónica, tales como Turquía, Nepal o Nueva Zelanda.