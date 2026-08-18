Tres elecciones clave para Argentina y la mala hora de Donald Trump

Hay tres procesos electorales en el mundo que se han vuelto cruciales para el futuro cercano de la Argentina: Estados Unidos, Israel y Brasil. Los tres impactan de lleno en el marco de alianzas y en la proyección geopolítica de nuestro país.

En primer lugar, responde a una razón directa de alineamiento estratégico. El presidente Javier Milei ha definido públicamente que los socios prioritarios de su gestión son la Casa Blanca y el gobierno de Benjamin Netanyahu. El dilema es que ambos liderazgos van a medir fuerzas en las urnas. A este escenario se suma la contienda electoral en Brasil, la mayor potencia de América Latina, donde la contienda trasciende lo local y se vuelve decisiva para toda la región.

América Latina atraviesa una reconfiguración de su mapa ideológico. Si durante la primera década del siglo XXI la región experimentó un corrimiento masivo hacia gobiernos de izquierda —el recordado ciclo de la "ola roja"—, el escenario actual muestra una aceleración en sentido contrario, impulsando el surgimiento de expresiones alineadas a la derecha o extrema derecha.

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En ese tablero geopolítico, Brasil opera como el fiel de la balanza. Representa prácticamente la mitad del territorio y de la economía latinoamericana. Por eso, lo que ocurra con el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva no solo desvela a los brasileños; impacta de lleno en la economía argentina y, muy especialmente, en el diseño estratégico del Presidente de la Nación, quien ha mantenido una relación diplomática sumamente compleja y tirante con el gigante del Mercosur.

Milei encabezó el homenaje al general San Martín: "Nos dejó la libertad como mandato"

El panorama que llega desde Washington muestra un temblor político considerable. Datos recientes publicados por Grand Continent sobre la base de las mediciones elaboradas por Nate Silver en su célebre Silver Bulletin, muestran un deterioro marcado en la imagen de Donald Trump.

Según las últimas proyecciones de Silver Bulletin: Imagen neta negativa: Trump registra un saldo de -20.4 puntos de diferencial negativo. Fuga de respaldos: La caída responde a un desgaste cruzado que afecta tanto a votantes independientes como a filas del propio Partido Republicano. Precedente histórico: No se registraban indicadores tan desfavorables para una figura presidencial de este volumen desde la época de Richard Nixon. Brecha partidaria: La ventaja de las filas demócratas se mantiene de forma consistente en un margen cercano al 10%.

Uno de los analistas globales con mayor predicamento en el ámbito internacional, Ian Bremmer —presidente y fundador de Eurasia Group, la consultora de riesgo político más influyente del mundo—, ofreció un diagnóstico tajante: el escenario actual encamina a Trump hacia una derrota electoral.

Bremmer sostiene que los indicadores de opinión pública para el magnate representan los guarismos más bajos registrados a esta altura de un mandato para cualquier mandatario o candidato en los últimos 80 años. Para la consultoría internacional, un traspié de esta magnitud no implicaría únicamente una derrota partidaria, sino el cierre definitivo de un ciclo político en la potencia global.

Mensajes cifrados en el discurso de Milei

A la compleja lectura de los sondeos se suman los constantes focos de conflicto que el propio Trump sigue alimentando en la escena internacional. En una dinámica de confrontación que recuerda a los cruces locales, el magnate republicano ha reabierto brechas con México.

Recientemente, las autoridades norteamericanas revocaron la visa de ingreso a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y figura activa de la política mexicana. La medida generó protestas formales por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque desde el entorno trumpista optaron por desestimar las quejas de Palacio Nacional.

Mientas los frentes políticos en América y Oriente Medio siguen abiertos, el escenario global añade presión adicional sobre Europa, donde el avance y la postura de Vladímir Putin mantienen en alerta máxima al equilibrio geoestratégico del continente.

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