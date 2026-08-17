EN VIVO: el presidente Javier Milei encabeza el acto en homenaje al general José de San Martín

Retomando sus apariciones en público, el presidente Javier Milei encabeza este lunes 17 de agosto el acto oficial en homenaje a los 176 años de la muerte del general José de San Martín:

Asisten al acto oficial ministros, funcionarios y personalidades invitadas de los ámbitos legislativos, judicial, algunos representantes diplomáticos y también algo de público, todo en una jornada desapacible, nublada y de ratos con lloviznas.

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HB