lunes 17 de agosto de 2026
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176 años de la muerte del Libertador

EN VIVO: el presidente Javier Milei encabeza el acto en homenaje al general José de San Martín

Luego de varios días sin actividad pública, el Mandatario da un discurso en Plaza San Martín en Retiro. Asisten funcionarios, personalidades invitadas y algo de público. Los detalles.

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Retomando sus apariciones en público, el presidente Javier Milei encabeza este lunes 17 de agosto el acto oficial en homenaje a los 176 años de la muerte del general José de San Martín:

Asisten al acto oficial ministros, funcionarios y personalidades invitadas de los ámbitos legislativos, judicial, algunos representantes diplomáticos y también algo de público, todo en una jornada desapacible, nublada y de ratos con lloviznas.

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HB

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