Edelap: "El incendio en la estación Tolosa fue controlado, los equipos están trabajando para la reconfiguración de la red"

EDELAP, la empresa privada de distribución y comercialización de electricidad de La Plata y ciudades aledañas, quedó en medio de todas las críticas esta madrugada con el masivo apagón en La Plata y su zona de influencia. Y en sus redes sociales la compañía provincial salió a explicar que luego de una explosión en la subestación Tolosa "el incendio ya fue controlado, y todos los recursos operativos y técnicos trabajan de manera ininterrumpida para restablecer el servicio en el plazo más breve posible".

Todo comenzó a las 02:30 hs de la madrugada de este lunes feriado, las causas de la explosión se investigan, y, por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, de la ciudad de La Plata.

“El foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños”, señaló Edelap en su comunicado.

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“Está afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet”.

Edelap destacó que se encuentra trabajando en la “reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud”. Asimismo, se desplegó un plan de reposición paulatina para el resto de los usuarios afectados, que incluye un amplio operativo de personal técnico y grupos electrógenos.

“EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, señalaron. En el cierre del comunicado, la empresa pidió disculpas a los vecinos afectados por los inconvenientes y confirmó que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

HB/PM