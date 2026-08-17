Incendio en una estación transformadora provocó un masivo apagón en La Plata, Tolosa y Gonnet

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una estación transformadora de energía provocó un masivo corte de luz que afectó a gran parte de La Plata y a localidades cercanas, entre ellas Tolosa y Gonnet. El siniestro comenzó alrededor de las 3 en una instalación ubicada en la calle 9, entre 527 y 528, en Tolosa.

Desde las primeras horas de la mañana, al menos cuatro dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para controlar el fuego. Pasadas las 7, fuentes de la Municipalidad de La Plata señalaron que las principales llamas habían sido contenidas, aunque el incendio todavía no estaba completamente extinguido.

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Según precisaron las autoridades, permanecían activos dos frentes importantes: uno sobre Camino General Belgrano y otro sobre la calle 527. Por ese motivo, las tareas de los equipos de emergencia continuaban mientras se evaluaba la situación de la instalación afectada.

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