Hayden Panettiere: quién fue la actriz que brilló en “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

Hayden Panettiere, la actriz estadounidense reconocida mundialmente por sus interpretaciones en las series “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante y por su padre, Skip Panettiere, mediante un comunicado difundido el domingo 16 de agosto. Por el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

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“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó su padre. En el mensaje, la describió como una persona luminosa y “una fuerza de la naturaleza” que llevó amor y alegría tanto a quienes la conocieron personalmente como a los millones de espectadores que siguieron su trabajo. La familia también solicitó privacidad para atravesar una pérdida que calificó como “inimaginable”.

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De estrella infantil a figura internacional de la televisión

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Hayden Lesley Panettiere comenzó su carrera cuando todavía era una bebé. Sus primeras apariciones fueron en comerciales y, durante su infancia, obtuvo papeles en producciones televisivas como las telenovelas “One Life to Live” y “Guiding Light”. Su muerte ocurrió pocos días antes de que cumpliera 37 años.

Panettiere también desarrolló tempranamente una carrera como actriz de voz. Interpretó a Dot, la pequeña princesa de la colonia de hormigas de la película animada de Pixar “A Bug’s Life”, estrenada en 1998. El álbum narrado relacionado con la producción le valió una nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum hablado para niños.

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Uno de sus primeros papeles cinematográficos relevantes llegó en 2000 con “Remember the Titans”, drama deportivo protagonizado por Denzel Washington. Allí interpretó a Sheryl Yoast, la hija del entrenador Bill Yoast. Más tarde participó en películas como “Raising Helen”, junto con Kate Hudson, y “Ice Princess”, producción de Disney en la que encarnó a una joven patinadora artística.

Claire Bennet, el personaje que la convirtió en estrella

El salto definitivo a la fama internacional se produjo en 2006, cuando fue elegida para interpretar a Claire Bennet en “Heroes”, la serie de NBC sobre un grupo de personas que descubre que posee habilidades extraordinarias. Su personaje era una adolescente capaz de regenerarse después de sufrir heridas y quedó asociado a una de las frases más recordadas de la ficción: “Salva a la animadora, salva al mundo”.

Panettiere tenía 17 años cuando comenzó la emisión de “Heroes”. La serie se transformó rápidamente en un fenómeno televisivo y convirtió a Claire Bennet en uno de sus personajes centrales. La actriz permaneció en la producción durante sus cuatro temporadas, emitidas hasta 2010, y recibió tres premios Teen Choice por su trabajo.

Después de “Heroes”, amplió su recorrido en el cine con títulos como “I Love You, Beth Cooper” y se incorporó al universo del terror mediante “Scream 4”, estrenada en 2011. En esa película interpretó a Kirby Reed, una aficionada al cine de terror que se convirtió en uno de los personajes más apreciados de la cuarta entrega.

Su consagración como Juliette Barnes en “Nashville”

En 2012 inició otra de las etapas decisivas de su trayectoria al protagonizar “Nashville”. En el drama musical encarnó a Juliette Barnes, una joven estrella de la música country que intentaba consolidar su carrera mientras atravesaba conflictos familiares, afectivos y profesionales. Compartió el liderazgo de la serie con Connie Britton, quien interpretaba a la cantante Rayna Jaymes.

La actuación le permitió mostrar también su faceta como cantante: Panettiere interpretó personalmente las canciones de Juliette y varias de ellas ingresaron en los rankings de Billboard. Su trabajo en la ficción, emitida entre 2012 y 2018 por ABC y posteriormente por CMT, le otorgó dos nominaciones a los premios Globo de Oro como mejor actriz de reparto.

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La actriz regresó a la franquicia “Scream” en 2023 con “Scream VI”, retomando el papel de Kirby Reed doce años después de su primera aparición. La película marcó uno de sus principales regresos a la actuación luego de varios años alejados de los grandes proyectos. Su último trabajo cinematográfico fue el thriller psicológico “Sleepwalker”, estrenado en 2026.

Sus problemas de salud y unas memorias reveladoras

A lo largo de los últimos años, Panettiere habló públicamente sobre la depresión posparto, el alcoholismo y los problemas de adicción que atravesó después del nacimiento de su hija. En una entrevista concedida en 2022 a “Good Morning America”, reconoció que llegó a un punto en el que no lograba distinguir dónde terminaba su dependencia del alcohol y dónde comenzaban los efectos de la depresión posparto.

En mayo de 2026 publicó sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, un libro de 320 páginas en el que reconstruyó su experiencia como estrella infantil y abordó episodios de adicción, recuperación, trauma, abuso doméstico y salud mental. La obra fue presentada como una mirada íntima sobre la vida que llevaba fuera de las cámaras y sobre las dificultades que se escondían detrás de su imagen pública.

Panettiere era madre de Kaya Evdokia Klitschko, nacida en diciembre de 2014 durante su relación con el excampeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko. También había atravesado la muerte de su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, quien falleció en febrero de 2023, a los 28 años, debido a una cardiomegalia acompañada de complicaciones en la válvula aórtica. Hayden aseguró posteriormente que aquella pérdida la había dejado desconsolada y que nunca podría superarla por completo.