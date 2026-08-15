Los herederos Blaquier ganarían una suma millonaria con la subasta de obras maestras

En unos días, la A-sociación de Amigos del Museo Bellas Artes ofrecerá su gala anual de recaudación y será imposible evitar comentarios o buscar detalles de la noticia que desde unas veinticuatro horas sorprendió al ecosistema cultural argentino. Esto es, galeristas, coleccionistas, e incluso funcionarios de museos, y por supuesto periodistas especializados en arte e incluso económicos.

El medio especializado Artnet News publicó “Sotheby’s consigue una colección de arte argentino de 450 millones de dólares con obras de Van Gogh, Cézanne y Degas. La familia Blaquier se desprende de obras maestras del impresionismo y el postimpresionismo”. El periodista no incluyó la fecha de la subasta en Sotheby’s, y hasta el cierre de esta edición, dicha empresa no la publicó en su sitio oficial. PERFIL se comunicó con Carlos “Charlie” Blaquier, el mayor de los cinco herederos de Nelly Arrieta y Carlos Pedro Blaquier, para confirmar esta información pero al cierre esta edición no hubo respuesta. Solo un asesor de extrema confianza del fallecido patriarca familiar, señaló a PERFIL que “la familia no tiene ningún vocero y que por ahora no tienen nada para comunicar.

Filantropía. Nelly Arrieta murió a los 89 años en noviembre de 2020. Y desde 1977 a 2011 fue la presidenta de la mencionada Asociación de Amigos del Bellas Artes y desde ese lugar potenció su carácter de mecenas.

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Como su amiga Amalita Fortabat –aunque con un perfil más reservado– utilizó su poderosa agenda de contactos para interesar y en un punto comprometer a, sobre todo empresarios o millonarios, a financiar, apoyar acciones artísticas como una forma de compromiso con la sociedad para ampliar el patrimonio cultural argentino. También Arrieta amplió esa cualidad filantrópica en acciones menos conocidas o mediáticas pero generosas en cuantía monetaria que, ya en los últimos años, generó algún resquemor familiar que ella –dicen– atendió pero sin hacer caso.

Paraíso fiscal. Los cuadros que más interesan de la subasta que se haría en Sotheby’s son unos que los Blaquier enviaron a Luxemburgo para una exposición temporaria pero luego decidieron que siguieran allí para, incluso, venderlos si se diera el caso. Esto sucedió en 2019, cuando tanto Nelly Arrieta como Carlos Pedro Blaquier vivían pero por cuestiones de salud, sus hijos controlaban todo.

Esa acción de exportación temporaria tuvo años después, una multa que hizo la Dirección General de Aduanas porque consideraron que el trámite de exportación de las obras tenía algunas inconsistencias. En ese expediente se mencionan un total de catorce cuadros de alto valor que llevan la firma de Van Gogh, Cézanne, Monet, Renoir, Degas, Gauguin y Derain, Pissarro, Sisley y De Vlaminck”.

Sin legado. El efecto inicial que produce la mención del apellido Blaquier cuando se trata de “estos Blaquier”, es el silencio. Pero la sorpresa que provocó la noticia de esta subasta de obras maestras de la colección Blaquier cambió un poco eso.

Por un lado, sale de nuevo a escena una situación que atraviesa a varias instituciones sin fines de lucro que tuvieron líderes que convencieron a otros de que la filantropía era necesaria pero no lograron transmitir ese espíritu a las nuevas generaciones; ni siquiera a sus herederos. El caso que siempre se cita es el de COAS, que se hizo famosos cuando creó como fuente de ingreso la Feria de las Naciones, y que después de más de dos décadas, tuvo que decir adiós.

Incógnita. Algo de esa sensación se coló entre los consultados –en estricto off– sobre el posible remate de “los cuadros de Nelly”. Si bien no hay un Whoopi Golberg que como en Ghost permita conectarse con ella en el más allá, hubo cierta coincidencia en que imaginar que Nelly Arrieta nunca hubiera rematado sus cuadros. O sí, para evitar que sus herederos directos, sus nietos y bisnitos, no terminan en batallas legales innecesarias.

Ella fue una de las grandes impulsores de una ley de mecenazgo que agilizara economicamente el importación de obras de arte que ella incluso sabía que varios argentinos tenían en el exterior o podrían comprar en el exterior para acrecentar, y asi aumentar la oferta cultural de la Argentina.